Essenerin überzeugt DSDS-Jury – geht es jetzt ins Finale?

Am Ende flossen Tränen – aber vor Erleichterung: Die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba hat ihr Talent beim ersten Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ souverän bewiesen. Die 24-Jährige aus Altendorf ist eine Runde weiter und auch beim zweiten und letzten Recall-Set auf Mallorca dabei. Am Samstag, 25. Februar, 20.15 Uhr, kann man auf RTL sehen, ob und wie es nun für die stimmstarke Studentin aus dem Essener Norden weitergeht.

Die Jury mit Casting-Krawallmeister Dieter Bohlen, Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi hat Rose Ndumba jedenfalls voll hinter sich: „Rose, du hast mich komplett überzeugt. Du bist sowieso weiter. Wir müssten ja geisteskrank sein, wenn wir dich hier nicht weitermachen ließen“, urteilte ein geradezu euphorischer Bohlen gleich nach dem Vorsingen, das RTL am Mittwochabend ausgestrahlt hat. Begeistert zeigte sich der Poptitan nicht nur vom Raptalent der 24-Jährigen, sondern auch von ihrem coolen Auftreten: „Du hast eine Show gemacht wie ein Star.“ Für den Gruppenauftritt mit Lawa Baban, Olga Levit und Jill Lange hatte Rose Ndumba den Song „Big Energy“ von Latto feat. Mariah Carey & DJ Khaled einstudiert.

Tonlage zu hoch? Von wegen, sagt Dieter Bohlen: „Das kann sogar Heino singen“

Der Titel hatte in der Vierergruppe zunächst für Debatten gesorgt. Vor allem Kandidatin Jill Lange, von Bohlen zuletzt mit sexistischen Sprüchen hart angegangen, haderte bis zuletzt mit der Tonhöhe – was den Casting-Spötter einmal mehr herausforderte. Die Vocal-Coaches hätten den Song schon vier Halbtöne tiefer gemacht – „das kann jetzt sogar Heino singen!“.

Am Samstag wird Rose Ndmuba dann den Song „abcdefu“ der texanischen Sängerin Gayle präsentieren, eine Nummer über das Ende einer Beziehung mit ordentlich Wut im Bauch. Diesmal singt sie in einer Gruppe mit der Berlinerin Olga Levit, der Schweizerin Tatjana Ivanovic und Natalie Nock aus Baden-Baden.

Entspannt am Strand von Port Colònia de Sant Jordi: Die DSDS-Jury mit Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: rtl/Stefan Gregorowius / RTL/Stefan Gregorowius

Auch die Umgebung hat sich für das DSDS-Teilnehmerfeld in der zweiten Recall-Runde deutlich verändert. Nach der eher rustikalen Unterbringung in einem Zelt auf einer mallorquinischen Alpaka-Farm durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Runde zwei in eine eher luxuriöse Herberge umziehen. Zum letzten Auftritt vor den großen Live-Shows ging’s dann in den malerischen Hafen von Port Colònia de Sant Jordi, wo am kommenden Samstag verkündet wird, wer nun die ganz große Reise antritt: Das Finale der 20. und letzten DSDS-Staffel wird in Thailand ausgetragen. Ob auch Rose Ndumba dabei ist, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Die letzte aufgezeichnete Show verspricht noch einmal Spannung. Denn als am Ende der Sendung alle Tickets nach Thailand eigentlich schon vergeben sind, sorgt ein freiwilliger Abschied aus dem Wettbewerb noch einmal für eine neue Ausgangslage.

