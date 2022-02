Essenerin überfallen: Staatsanwaltschaft lobt 500 Euro aus

Essen. Mit einem Phantombild fahndet die Kripo Essen nach einem Räuber. Der bewaffnete Mann hat eine 34-Jährige in Frohnhausen überfallen.

Nach einem brutalen Überfall auf eine 34-Jährige in Frohnhausen hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 500 ausgelobt für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen. Bereits seit Anfang Februar fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Kriminellen, der sein Opfer am 17. Dezember in Frohnhausen mit einem Messer verletzt und ihm die Handtasche geraubt hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Kripo wenden. Foto: LKA

Im Stadtteil wurden zudem Fahndungsplakate mit einer Beschreibung des Unbekannten aufgehängt. Dennoch hat die Polizei bislang keine Hinweise auf den Mann bekommen.

Wie die Behörden berichteten, war die Essenerin gegen 23.10 Uhr auf der Bunsenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Schederhofstraße von dem Unbekannten überfallen wurde. Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann verlangte die Handtasche der Frau.

Da sie sich wehrte, griff der Räuber zu einem Messer und verletzte sein Opfer. Schließlich flüchtete er mit seiner Beute, einer schwarzen Umhängetasche, über die Schederhofstraße in Richtung Innenstadt.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo ihre Schnittverletzungen behandelt wurden.

Der Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß und hat graue Haare. Bei dem bewaffneten Raub trug der Mann schwarze Kleidung, eine schwarze Schirmmütze und eine OP-Maske.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

