Essenerin ortet ausgebüxte Tochter (12) per App in Bielefeld

Eine Essener Mutter ortete ihre ausgebüxte Tochter (12) und deren Freundin am Sonntag per Handyapp am Hauptbahnhof Bielefeld, dann alarmierte sie die Bundespolizei.

Mit Hilfe einer Handyapp hat eine Essener Mutter am Sonntag (14. Februar) ihre ausgebüxte Tochter und deren Freundin (beide 12) am Hauptbahnhof Bielefeld geortet. Sie alarmierte sofort die Bundespolizei, die die beiden Ausreißerinnen erfolgreich in Gewahrsam nahm.

Es ist der zweite Vermisstenfall in Essen binnen 48 Stunden. Erst am Freitag war fieberhaft nach einem zehn Jahre alten Essener Jungen gesucht worden, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Schließlich wurde er in Leverkusen aufgegriffen und von der Polizei nach Hause gefahren.

Die beiden Mädchen hatten sich ohne Erlaubnis aus den Elternhäusern entfernt

Die beiden Mädchen, die am Sonntag mit dem Zug nach Bielefeld gefahren waren, hatten sich nach Angaben der Bundespolizei ohne Erlaubnis aus den Elternhäusern in Essen entfernt.

Als eine Mutter mit Hilfe der Handyapp ihre Tochter ausfindig gemacht hatte, gab sie der Bundespolizei in Bielefeld sehr präzise Personenbeschreibungen. Einsatzkräfte stellten die beiden Mädchen unmittelbar nach dem Telefonat im Hauptbahnhof und nahmen sie mit zur Wache.

Beide Ausreißerinnen seien von den Eltern von der Wache abgeholt worden. Über die Hintergründe ihrer Zugfahrt von Essen nach Bielefeld sei der Bundespolizei nichts bekannt, so ein Sprecher.