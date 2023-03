Essenerin nach Disko-Besuch angegriffen und massiv verletzt

Essen. Nach einem Besuch der Diskothek „Lucy“ hat ein Unbekannter eine 27-Jährige brutal überfallen. Die Polizei zeigt ein Foto des mutmaßlichen Täters.

Er hat einer 27-Jährigen gegen den Brustkorb getreten, ihren Kopf gegen ein parkendes Auto geschlagen und die Essenerin massiv verletzt - die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem brutalen Schläger.

Wer diesen Mann kennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war es am 4. Dezember gegen 5.30 Uhr nach einem Besuch der Diskothek „Lucy“ in Rüttenscheid zu dem Gewaltausbruch gekommen. Die Frau war zu Fuß auf der Klarastraße in Richtung Brigittastraße unterwegs, als der Unbekannte sie hinterrücks angriff. Er würgte die 27-Jährige, trat und schlug auf sie ein.

Wie die Polizei ermittelte, hatte der Gesuchte wie sein Opfer zuvor die Diskothek besucht. Dort sind die Fotos entstanden, mit denen nun nach ihm gefahndet wird.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten oder der Tat machen und bei der Identifizierung helfen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

