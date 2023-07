Mit ihrem Teampartner Chris Broy tritt Alex aus Essen bei „Beauty and the Nerd“ an. In der TV-Show stellen sie sich gemeinsam verschiedenen Herausforderungen.

Fernsehsendung Essenerin macht bei ProSieben-Show „Beauty and the Nerd“ mit

Essen. Die 23-jährige Alex aus Essen liebt alles, was pink ist. Als „Pink-Nerd“ hat sie an der ProSieben-Sendung „Beauty and the Nerd“ teilgenommen.

Bei Alex aus dem Essener Norden dreht sich alles um die Farbe Pink. Ihre ganze Wohnung ist in pink eingerichtet, sie mag Hello Kitty und trägt die Bonbonfarbe auch im Haar. Als „Pink-Nerd“ ist die 23-Jährige nun in der ProSieben-Show „Beauty and the Nerd“ zu sehen. Dort kämpft sie gemeinsam mit ihrem Teampartner, der männlichen „Beauty“ Chris Broy, um 50.000 Euro.

Das Konzept der Sendung geht so: In einer Villa auf Zypern treffen acht zurückhaltende Einzelgänger mit besonderen Interessen („Nerds“) auf acht selbstbewusste Schönheiten („Beautys“). Sie bilden Paare und stellen sich zu zweit Herausforderungen. So müssen die ungleichen Teams etwa Quizfragen beantworten oder zu Spielen antreten. Beim Spiel „Abgeschmiert“ in Folge eins müssen sich die Nerds beispielsweise mit Sonnencreme einschmieren und sich von den Beautys wieder abschmieren lassen. Wer in fünf Minuten die meiste Sonnencreme sammelt, hat gewonnen.

Essenerin: „Irgendwie wollte ich schon immer mal ins Fernsehen“

In jeder Woche muss ein Paar die Villa verlassen, wobei teils die anderen Teams ihre Stimme für diejenigen abgeben können, die sie nicht mehr im Haus sehen möchten. Das Siegerpaar erhält am Ende die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch bei ihrem Alltag in der Villa von Kameras begleitet, „Beauty and the Nerd“ ist also nicht nur eine Spiel-, sondern auch eine Reality-TV-Show. Als Beauty ist übrigens auch eine andere Essenerin in der Sendung dabei: TV-Bekanntheit Walentina Doronina aus Rüttenscheid kämpft an der Seite von Anime-Fan Marco.

Alex macht im „wahren Leben“ eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. „Eigentlich schaue ich kein Trash-TV, aber die letzte Staffel von ‘Beauty and the Nerd’ habe ich gesehen und fand sie interessant“, erzählt die 23-Jährige. Und: „Irgendwie wollte ich schon immer mal ins Fernsehen.“ Also habe sie sich einfach beworben. „Ich dachte, das klappt eh nicht“, sagt sie lachend. Doch es klappte.

Teilnahme bei „Beauty and the Nerd“ war für Essenerin eine Herausforderung

An der Sendung teilzunehmen, war für Alex durchaus eine Überwindung. Denn sie sagt von sich selbst, dass sie eine Sozialphobie habe. „Ich kann nicht gut auf Menschen zugehen“, bekennt sie. Die Show habe sie aber dann als Herausforderung begriffen, als Chance, mehr aus sich herauszukommen – und das habe auch funktioniert: „Dadurch, dass ich ins kalte Wasser geworfen wurde, bin ich viel offener geworden.“

Ihre Leidenschaft für die Farbe Pink hat Alex erst entwickelt, als sie von zu Hause ausgezogen ist. „Ich habe das nicht bewusst gesteuert, aber habe irgendwann gemerkt: Alles, was ich mir neu kaufe, ist pink“, erinnert sie sich. Das ist allerdings nicht ihr einziges „nerdiges“ Interesse. Die 23-Jährige mag auch Cartoons und Sciene-Fiction, schreibt selbst Gedichte und Kurzgeschichten.

Essener „Beauty and the Nerd“-Kandidatin kann sich weitere TV-Auftritte vorstellen

In der TV-Sendung sei es für sie die größte Herausforderung gewesen, mit dem Umfeld klarzukommen, sagt Alex: „Da waren ja auf einmal ganz viele Menschen, die ich nicht kannte, und ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt.“ Dass 24 Stunden am Tag Kameras auf sie gerichtet waren, habe sie dagegen schnell vergessen. „Irgendwann macht man einfach und denkt nicht darüber nach, wie es später ankommen könnte. Man kann es sich sowieso nicht verstellen“, betont sie.

In ihrem Teampartner Chris Broy – den Fans des Reality-TV als Ex-Partner von Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou und Teilnehmer der Sendungen „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ und „The Real Life“ kennen – fand Alex eine Vertrauensperson. „Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, er sei mega-arrogant“, erzählt Alex. Aufgrund seines muskulösen Körperbaus erhielt Broy in der Bauchbinde den Beinamen „Beauty-Schrank“. Der erste Eindruck habe aber getrügt, so Alex: „Wir haben uns total gut verstanden und schnell gemerkt, dass wir in unserer Biographie einige Gemeinsamkeiten haben.“

Ihre erste Fernseherfahrung war für Alex rückblickend eine „tolle Erfahrung“ – so toll, dass sich die angehende Ergotherapeutin durchaus vorstellen könnte, bei weiteren TV-Formaten mitzumachen. Interessant wäre für sie beispielsweise die Dating-Reality-Show „Love Island“. Erst einmal will sie jedoch ihre Ausbildung abschließen.

„Beauty and the Nerd“ wird immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und beim Streamingdienst Joyn ausgestrahlt. Die aktuelle Staffel geht noch bis zum 3. August.

