Essenerin im Auto vergewaltigt? Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 31 Jahre alten Essenerin in einem Auto ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Essen gegen einen 35-Jährigen. Ein Richter hat am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen syrischer Herkunft erlassen, der aber sogleich wieder außer Kraft gesetzt wurde, berichtete Oberstaatsanwältin Anette Milk: „Der Mann hat einen festen Wohnsitz mit Familie und ist bislang unbestraft.“ Gleichzeitig dementierte Milk Berichte, wonach es sich bei dem 35-Jährigen um einen polizeibekannten Flüchtling handele.

Die Frau war „erheblich und erkennbar betrunken“

Der Haftbefehl fuße auf einer so genannten Widerstandsunfähigkeit des Opfers, das zu dem Zeitpunkt der Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch „erheblich und erkennbar betrunken war“. In diesem Zustand, so die Oberstaatsanwältin, habe der Mann die Frau angesprochen und angeboten, sie nach Hause zu fahren. In dem Auto soll es dann auf Essener Stadtgebiet zu ersten sexuellen Handlungen gekommen sein. Bei einem zweiten Halt will sich die Frau allerdings dagegen gewehrt haben. Danach habe sie der 35-Jährige zu ihrer Essener Wohnanschrift gebracht. Beim dortigen Einparken sei zufällig ein Streifenwagen vorbeigekommen. Die 31-Jährige habe sich an die Beamten gewandt, die den Verdächtigen festnahmen.

Die Darstellungen des mutmaßlichen Täters und des angeblichen Opfers weichen voneinander ab, so Milk. Der Mann erklärte, dass es nicht zu einer Vergewaltigung, sondern zu einvernehmlichem Sex gekommen sei. Einen zweiten Versuch seinerseits habe es überhaupt nicht gegeben. Wobei nun allerdings auch die Frage im Raum steht, ob die Frau in ihrem alkoholisierten Zustand überhaupt „einwilligungsfähig“ war, wie es die Justiz formuliert. Für mehr Klarheit soll nun die Auswertung der Spurenlage sorgen.