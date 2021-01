Essenerin beschreibt Pleiten, Pech und Pannen rund ums Haus

In dem humorvollen Buch „Das Schweigen der Hämmer" zählt die Journalistin Alexandra Peiper unglaubliche Pleiten, Pechattacken und Pannen auf, die sie beim Umbau ihres Altbaus in Essen-Werden erlebte.

Alexandra Peiper mag Überraschungen. Beim Umbau ihres fast hundert Jahre alten Hauses erlebte sie gleich mehrere - die waren allerdings ziemlich katastrophal. Sie hat sie alle aufgeschrieben: In „Das Schweigen der Hämmer" zählt sie schier Unglaubliches auf an Pleiten, Pech und Pannen rund um die Sanierung. Den Galgenhumor hat die Werdenerin sich dabei bewahrt: „Bei einer Verfilmung des Buches würde ich für meine Rolle Nora Tschirner vom 'Tatort Weimar' vorschlagen. Eine tolle Schauspielerin, die ich sehr mag. Würde Hollywood anrufen, fände ich Meryl Streep ganz passend.“

Die Journalistin hat Tagebuch geführt und alles aufgeschrieben, was schiefging beim Umbau ihres fast hundert Jahre alten Hauses. Daraus hat sie dann einen beschwingt und intelligent geschriebenen Roman gemacht: „Das Schweigen der Hämmer" sollte Pflichtlektüre sein für Tragödienliebhaber, für Komödien- und Katastrophenfans. Das ist witzig geschrieben und warnt zugleich potenzielle Häusle-Umbauer vor allen möglichen und unmöglichen Fallstricken.

Haus war durch Umbauten verschlimmbessert worden

Wie kam es dazu? Nach Jahren zur Miete sollte ein Eigenheim her. Schwierig die Suche, unanständig die Preise, verzweifelt die Lage. Doch eines Abends drängelte sich plötzlich dieses Traumhaus in ihr Leben und der Göttergatte rief: „Das ist es!" Baujahr 1929, beste Lage, fast schon im Grünen, doch auch zentral, mit einem verwunschenen Lieblingsgarten und viel Platz für die gar nicht mal so kleine Familie.

Es war verhältnismäßig günstig zu erwerben. Die Eigentümer wollten aber nur verkaufen, wenn das Haus so stehen bleibe. Also keine Abrissbirne. Das Schätzchen war aber durch Umbauten verschlimmbessert worden, wie schnell festzustellen war. Zum letzten Mal übrigens vor rund 50 Jahren - die Peipers fanden Zeitungen aus dem Jahre 1969, die als Füllmaterial gedient hatten.

Fehlleistungen der Handwerker sorgten für blanke Verzweiflung

Selten war die Anmerkung „diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit" derart passend. Die Sanierung durch sogenannte „Fachleute" sorgte mit geradezu irrwitzigen Fehlleistungen für blanke Verzweiflung der Hausherren.

Die Sanitärleute hatten beispielsweise im Dachgeschoss die Wasserleitungen abmontiert. Geht das gut? „Sie müssen jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass nur Idioten für Sie arbeiten." Wohl doch, denn bald flossen Tausende von Litern bis hinab ins Erdgeschoss. Ein WC-Anschluss wurde so verlegt, dass sich das Klo auf dem Flur befunden hätte. Das lag wohl daran, dass die angefertigten Grundriss-Zeichnungen schlicht und einfach nicht stimmten. Niemand hatte das überprüft.

Warum der Elektriker den Sicherungskasten kopfüber einbaute, blieb unklar. Einfach nur mieses Karma? Wenn völlig fachwissensfreie und daraufhin schnell überforderte Bauherren ihr Traumhaus kernsanieren und zur kuscheligen Familienhöhle umbauen wollen, droht der Verlust wertvoller Lebenszeit, jeder Menge an Geld und der allerletzten Nerven, so Alexandra Peipers Botschaft.

Amüsanteres Kompendium denkbarer und undenkbarer Pannen

Der Leser kichert und die Autorin führt ihn durch ein diabolisches und dadurch umso amüsanteres Kompendium aller auch nur irgendwie denkbaren und undenkbaren Pannen in der Parallelwelt der Altbausanierung. Kräftig wird mit Missverständnissen aufgeräumt: Architekten sind nicht per se gute Menschen. Nicht einmal besonders gut organisiert müssen sie sein. Und Bauunternehmer wollen auch nur an dein Geld.

Die hinreißend geschriebene Geschichte sorgte schon für etliche Reaktionen. So kommen die Peipers ständig mit Leidensgenossen ins Gespräch, die sich gegenseitig übertreffen in Horrorgeschichten über ihren Hausbau. Eine Enkelin des Erbauers hat das Buch gelesen und fand es gut. Das rührte die Autorin dann doch.

Ein paar Relikte der konfusen Sanierung gibt es noch

Schmunzeln kann sie mittlerweile über ein paar verbliebene Relikte der konfusen Sanierung. Das Vordach fehlt bis heute, die Kabel für noch anzubringende Außenlampen baumeln weiter herunter. Alexandra Peiper lacht: „Eigentlich ist es total bescheuert, ein uraltes Haus zu sanieren. Aber genau das haben wir getan." Irgendwie hat die Journalistin alles überlebt und findet ihr Haus inzwischen richtig schön.

Das Taschenbuch „Das Schweigen der Hämmer" hat 352 Seiten, ist im Penguin-Verlag erschienen und für zehn Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-328-10489-6).