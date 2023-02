Essenerin belästigt und bedroht - Polizei fahndet mit Foto

Essen. Nach einer Beleidigung und Bedrohung in Rüttenscheid fahndet die Polizei nach einem Duo. Die Behörde veröffentlichte ein Foto eines Gesuchten.

Nach einer sexuellen Belästigung und einer Bedrohung einer Frau in Essen-Rüttenscheid fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem von zwei mutmaßlichen Tätern.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte ein Mann das Opfer am 26. September gegen 14 Uhr in einem Innenhof an der Christophstraße verbal belästigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Gemeinsam mit ihrem Ehemann nahm die Essenerin die Verfolgung auf, bis aus einem geparkten schwarzen Opel-Corsa mit niederländischen Kennzeichen ein zweiter Unbekannter ausstieg, nach dem nun mit einem Foto öffentlich gefahndet wird.

Er stieß Todesdrohungen gegen die Verfolger aus. Danach flüchtete das Duo in dem Auto. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Verdächtigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung.

Wer Hinweise auf die Gesuchten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

