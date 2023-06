In Essen-Frohnhausen ist eine 86 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung umgebracht worden. Die Mordkommission sucht dringend Zeugen.

Kriminalität Essenerin (86) in Wohnung getötet: Mordkommission ermittelt

Essen. In Essen-Frohnhausen ist eine 86 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in der Adelkampstraße getötet worden. Die Mordkommission sucht dringend Zeugen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 86 Jahre alte Frau am Dienstag (30. Mai) in Essen-Frohnhausen hat die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und suchen dringend Zeugen.

Der Tatort befindet sich auf der Adelkampstraße nahe der A40.

Wie die Polizei mitteilt, sind der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstag alarmiert worden. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Leiche der 86-Jährigen.

Tatort: eine Wohnung an der Adelkampstraße

Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens fanden die Ermittler Hinweise darauf, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Eine eingerichtete Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen übernahm die Ermittlungen.

Bei der Obduktion am Mittwoch (31. Mai) sei festgestellt worden, dass die Seniorin gewaltsam zu Tode gekommen sein muss.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Am Mittwochnachmittag habe es bereits umfangreiche Suchmaßnahmen im Wohnumfeld der Frau gegeben, um Hinweise auf das Tatgeschehen zu erlangen.

Zeugenaufruf vor Ort

In der Nähe des Tatortes haben die Einsatzkräfte Plakate mit einem Zeugenaufruf verbreitet.

Die Mordkommission sucht dringend Zeugen. In dem Aufruf heißt es: Wenn Sie Dienstag in der Zeit von 6-13 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, melden Sie sich bitte schnellstmöglich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

