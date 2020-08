Polizisten, Sanitäter und Notarzt versuchten eine leblose Frau, in der Innenstadt-Wache der Polizei wiederzubeleben. Doch sie verstarb im Krankenhaus.

Blaulicht Essenerin (58) liegt leblos in Toilette der Polizeiwache

Essen. Tragischer Vorfall in der Innenstadt-Wache der Polizei in Essen: Beamte fanden eine Essenerin (58) leblos in der Toilette der Innenstadt-Wache.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagmittag (24. August) in der Innenstadtwache der Essener Polizei: Eine 58 Jahre alte Frau begleitete eine 48 Jahre alte Frau, die eine Anzeige erstatten wollte. Als sie nicht von der Toilette zurückkehrte, öffneten Polizisten die Tür und entdeckten die leblose Frau. Weniger später sei die 58-Jährige im Krankenhaus verstorben, so die Polizei.

Die beiden Frauen hätten die Polizeiwache am III. Hagen gegen 13 Uhr betreten. Während die 48-Jährige die Anzeige aufgab, habe die 58-Jährige die Toilette aufgesucht.

Polizisten versuchen die Frau zu reanimieren, aber sie verstirbt im Krankenhaus

Als einige Zeit verstrichen war, schauten Polizeibeamte nach dem Rechten. Doch auf Klopfen und Rufen habe die Frau hinter der verschlossenen Toilettentür nicht reagiert. Daher öffneten die Beamten die Tür. Sofort hätten sie damit begonnen, die leblose Frau wiederzubeleben. Außerdem wurden Rettungskräfte angefordert.

Kurz darauf übernahmen Rettungssanitäter und ein Notarzt die medizinische Betreuung der Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Doch jede Hilfe kam zu später, die Frau sei im Krankenhaus verstorben.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen habe die Wache für den Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen werden müssen.

Die Ermittlungen zur Feststellung der Todesursache, so ein Polizeisprecher, dauerten an.