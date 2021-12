Essenerin (41) wird im Zug wiederholt sexuell belästigt

Essen. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 38-Jährigen, der eine Reisende im Regionalexpress bedrängt haben soll - und das bereits zum zweiten Mal.

Die Bundespolizei hat in Essen einen 38-Jährigen festgenommen, der eine 41 Jahre alte Essenerin zum wiederholten Male in einem Regionalexpress belästigt und begrapscht haben soll. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung in zwei Fällen eingeleitet.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, informierten Reisende des RE 42 am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte über den zudringlichen Täter. Am Bahnsteig trafen die Bundespolizisten auf die Beteiligten und nahmen sie mit zur Wache.

Die 41-Jährige gab an, dass der 38-Jährige den Regionalexpress von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof nutzte. Sie saß in einer Sitzreihe am Fensterplatz, als er sich neben sie setzte und sie unsittlich anfasste. Bereits am 17. November soll der Recklinghausener der Essenerin zwischen die Beine gefasst haben, als sie den Zug verlassen wollte.

Im Osttunnel soll er sein Opfer dann umarmt haben. Die Frau schrie laut um Hilfe, Reisende kamen ihr zu Hilfe.

Bundespolizisten forderten die Videoaufnahmen aus dem Zug an, die nun ausgewertet werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen