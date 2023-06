Essenerin (37) sexuell belästigt - Polizei fahndet mit Foto

Essen. Ein Unbekannter soll eine 37-Jährige mehrfach sexuell belästigt haben. Bei einem seiner Übergriffe in Borbeck wurde der Verdächtige gefilmt.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der eine 37-Jährige wiederholt sexuell belästigt haben soll.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, soll der Gesuchte seinem Opfer über einen längeren Zeitraum nachgestellt haben. Er belästigte die Frau in Supermärkten und anderen Orten verbal. Es sei aber auch zu körperlichen Übergriffen gekommen.

Am 17. Februar gegen 12.30 Uhr wurde der Unbekannte währenddessen von einer Kamera in einem Supermarkt an der Gerichtsstraße in Borbeck gefilmt.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

