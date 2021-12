Essenerin (34) bei Handtaschenraub mit Messer verletzt

Essen. Ein Unbekannter hat eine Essenerin überfallen und mit einem Messer verletzt. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend (17.12.) eine Essenerin überfallen und mit einem Messer verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 23.10 Uhr auf der Bunsenstraße, Ecke Schederhofstraße in Essen-Holsterhausen.

Täter riss Essenerin die Umhängetasche von der Schulter - Polizei sucht nach Zeugen

Die Überfallene, eine 34 Jahre alte Essenerin, gab an, dass der Räuber die Handtasche verlangte. Da sie sich jedoch wehrte, griff der Mann zu einem Messer und verletzte sie damit. Gewaltsam gelang es dem Räuber, die schwarze Umhängetasche von der Schulter zu reißen und in Richtung Innenstadt zu flüchten. Rettungskräfte brachten die Essenerin in ein Krankenhaus, in dem ihre Verletzungen behandelt wurden.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Räuber laut Polizei bislang nicht ermittelt werden. Dieser wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, zirka 165 cm groß sein und graue Haare haben. Zur Tatzeit trug der Mann schwarze Kleidung, eine schwarze Schirmmütze und eine OP-Maske. Hinweise zum Räuber nimmt die Kriminalpolizei unter 0201/829-0 entgegen.

