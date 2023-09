Essenerin (30) wird überfallen und durch Schnitte verletzt

Die Essener Polizei erbittet nach einem nächtlichen Angriff auf drei Frauen in der nördlichen Innenstadt Hinweise aus der Bevölkerung.

Essen. Tatort nördliche Essener Innenstadt: Drei Frauen werden angegriffen und bestohlen, eine erlitt Schnittverletzungen im Gesicht.

In der nördlichen Essener Innenstadt sind am frühen Samstagmorgen (9. September) drei junge Frauen von zwei Männern angegriffen worden. Dabei habe eine der Frauen Schnittverletzungen im Gesicht erlitten, so Polizeisprecher René Bäuml. Die Essener Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Tatort sei die Viehofer Straße nahe dem Pferdemarkt gewesen. Als Tatzeit gibt die Polizei 4.40 Uhr an.

Wie die überfallenen Frauen berichten, wollte einer der beiden Männer eine Handtasche an sich reißen. Dabei habe er ein nicht näher beschriebenes Schneidewerkzeug eingesetzt und die 30-Jährige im Gesicht verletzt. Sie begab sich ins Krankenhaus und ließ sich ambulant behandeln.

Die beiden Tatverdächtigen entwenden ein Smartphone und den Führerschein

Als die beiden anderen Frauen ihr zur Hilfe eilten, türmten die beiden Angreifer in Richtung Viehofer Platz.

Wie sich später herausstellte, hatten die beiden Männer das Smartphone und den Führerschein einer 22 Jahre alten Frau entwendet.

Nach Aussage der drei Frauen sollen die beiden mutmaßlichen Täter eine schwarze Hautfarbe haben und zwischen 27 und 30 Jahre alt sein. Einer der beiden Männer soll zwischen 1,65 bis 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Dieser soll der 30-Jährigen auch die Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Sein Komplize sei etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzes Weste und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Wer Zeuge dieses Vorfalls gewesen ist oder Hinweise zur Ergreifung der Tatverdächtigen geben kann, soll sich bei der Essener Polizei (0201 / 8290) melden.

