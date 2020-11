Essenerin (17) feiert mit 50 Gästen: Polizei stoppt Party

Essen. Polizei beendet Party einer 17-Jährigen, die in ihrer Wohnung rund 50 Gäste empfangen hatte. Anwohner schlugen Alarm.

Die Essener Polizei hat am Wochenende eine Party im Südostviertel aufgelöst. Mehr als 50 junge Menschen feierten auf Einladung einer 17-Jährigen in einer Dachgeschosswohnung in der Gerhard-Stötzel-Straße ohne Masken und Sicherheitsabstände. Die Party verlagerte sich auch auf den Hausflur und auf die Straße. Spätestens, als Böller gezündet wurden, alarmierten mehrere Anwohner die Polizei.

Als eine Streife eintraf, verschwanden mindestens 20 der Partygäste sofort – „doch eine zweistellige Anzahl von Gästen wurde durch unsere Kräfte noch vor Ort angetroffen“, berichtet ein Polizeisprecher.

Die 17-Jährige gab an, nur „einige wenige Freunde“ eingeladen zu haben; doch dann habe sie offenbar die Kontrolle über die Party verloren.

Mit der Party hat die 17-Jährige gegen die gültigen Corona-Kontaktbeschränkungen verstoßen. Noch dürfen Personen aus zwei Hausständen in privaten Räumen zusammenkommen mit insgesamt zehn Personen. Diese Zahl wird ab 1. Dezember auf fünf Personen (ausgenommen Kinder bis 14 Jahren) weiter beschränkt.