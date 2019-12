Essen. Laura Kubicko bezaubert als kleines „Dornröschen“ im gleichnamigen Ballett am Aalto. Den Berufswunsch Tänzerin strebt sie mit viel Disziplin an.

Essenerin (11) verwandelt sich im Aalto in eine Prinzessin

Von Dagmar Schwalm

Mutter Ludmila Nikitenko war Solotänzerin zu Zeiten von Ballettchef Martin Puttke, Vater Rudolf Kubicko als Gast am Aalto-Theater engagiert. Ihre heute elfjährige Tochter Laura hat die beiden in der aktiven Zeit auf der Bühne nicht erlebt und eifert ihnen doch nach. „Wir haben sie zu nichts gedrängt“, sagt der Vater. Mit vier hat sie angefangen zu tanzen. Mit sieben tritt sie erstmals als Clara im „Nussknacker“ auf und ist nun als kindliche Prinzessin Aurora alias „Dornröschen“ im gleichnamigen Märchenballett zu sehen.

Laura Kubicko in der Maske des Aalto-Theaters. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Im schwarzen Rolli und Pepitarock, die blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden, sitzt sie kerzengerade da und beantwortet zunächst etwas schüchtern Fragen. Erste Schritte des klassischen Tanzes erlernte Laura Kubicko zunächst im Ballett-Studio Roehm. Mittlerweile wurde sie am Gymnasium Werden mit dem Fachbereich Tanz aufgenommen. Das war lange ihr Ziel. Schließlich möchte sie Tänzerin werden. „Jetzt will ich das unbedingt. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht“, meint sie vorsichtig. Dabei hat sie Talent und Disziplin. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für diesen nicht gerade einfachen Weg sind Können und Durchhaltevermögen. Das weiß sie nach sieben Jahren Ballettunterricht.

Noch ist sie in der fünften Klasse. Die Anforderungen werden bald wachsen. An vier Nachmittagen steht dann in Werden Tanz auf dem Lehrplan. Dafür muss sie bei einigen Hobbys kürzer treten. Bisher macht sie Rhythmische Sportgymnastik beim ETB Schwarz-Weiß und nimmt sogar an Wettbewerben teil, spielt Tennis, lernt Klavier und tanzt Hip-Hop. Es gibt Tage, die dauern von sechs bis 16.30 Uhr, manchmal bis 20.30 Uhr. „Es ist mir egal, wie voll die Tage und wie weit die Wege sind, „solange mich das glücklich macht“, meint das Mädchen aus dem Nordviertel. Nur sich mit Freundinnen zum Spielen zu verabreden, ist kompliziert: „Es ist schwierig, einen Termin zu finden.“

„Alle Tänzer aus dem Ensemble sind für mich Vorbilder“

Die Theaterauftritte kosten ebenfalls Zeit. „Ich finde es schön, wenn man sich so elegant zur Musik bewegt“, sagt Laura Kubicko. Dabei mag sie Tschaikowski sehr, nicht nur, weil er die Musik zum „Nussknacker“ wie zu „Dornröschen“ komponierte. Sie hört aber auch Popsongs im Radio, ohne bestimmte Stars zu verehren. Die Tänzer des Aalto-Balletts bewundert sie. Yanelis Rodriguez, die das 16-jährige Dornröschen verkörpert, „tanzt wunderbar“. „Alle aus dem Ensemble sind für mich Vorbilder. Jeder Tänzer hat seine Besonderheiten. Man kann von allen lernen“, betont Laura.

In dem langen Kostüm aus fließendem weißen Stoff, mit der Schminke, „die mich älter macht“, und den dunkel angesprühten Haaren, die zu dem älteren Dornröschen passen müssen, ist sie kaum wiederzuerkennen. Hinzu kommt ein Selbstbewusstsein, mit der sie ihre Rolle federleicht tanzt. Von Lampenfieber ist nichts zu spüren. „Bei der Premiere hatte ich Angst. Jetzt gibt es vor jeder Vorstellung diese Anspannung“, sagt Laura. „Ich finde sie gut. Sie macht mich wach.“

Eine Prinzessin in Kleidern und Röcken, nicht in Jeans

Ballettchef Ben Van Cauwenbergh zeigte ihr seine Choreographie, Yulia Tsoi, brachte ihr bei, wie man das kleine „Dornröschen“ spielt. An der Seite der Bühneneltern Maria Lucia Segalin und Armen Gevorgyan, die sie vor dem Fluch der bösen Fee beschützen und zu einer richtigen Prinzessin erziehen wollen, lebt sie eingeschlossen im Schloss. „Sie will nur ein normales Kind sein und spielen“, erklärt Laura. Die Entscheidung der Eltern kann ihre Figur nicht nachvollziehen und pfeffert auch mal gelangweilt und sauer das Geschirr zu Boden. „Anfangs war mir das peinlich, so zu übertreiben. Doch das muss sein, damit das Publikum es versteht.“ Zuhause knallt sie schon mal eine Tür zu. Doch sie „weiß, wie Prinzessin geht“. In Kleidern und Röcken, nicht in Jeans.