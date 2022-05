Essener Zeche Carl lädt wieder zum Rudelsingen ein

Essen-Altenessen. Menschen treffen sich, um miteinander Musik zu erleben und gemeinsam zu singen: Das Rudelsingen kehrt nach Essen zurück. Die Infos zum Programm.

Das Rudelsingen kommt am Dienstag, 10. Mai, zurück in die Altenessener Zeche Carl. Bei dieser Veranstaltung kommen Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben und gemeinsam zu singen. Rockklassiker treffen dabei auf Schlager und Radio-Hits auf Kinderlieder. Diese Mischung soll bei allen Teilnehmern für gute Laune sorgen. „Das gemeinsame Singen ist eine Bereicherung für jeden von uns“, sagt David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Matthias Schneider am Piano. Die Texte werden mit einem Beamer auf eine Leinwand projiziert.

Karten für das Rudelsingen gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

Das Rudelsingen in Essen startet am Dienstag, 10. Mai um 19.30 Uhr mit einem neuen Programm in der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100. Karten für 14 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse gibt es unter www.rudelsingen.de. Einlass ist um 18.30 Uhr.

