Das Essener Unternehmen Autosen hat sich Großes vorgenommen. Es will die Digitalisierung auf einem einfachen und kostengünstigen Weg auch für den Mittelstand nutzbar machen. „Was sich bislang nur Konzerne leisten konnten, können sich mit unserer Entwicklung nun auch kleine Unternehmen“, sagt Philipp Boehmert, Marketingverantwortlicher bei Autosen. Auf der Hannover Messe Ende April wollen die Essener ihr neues Produkt erstmals für den weltweiten Einsatz präsentieren.

Autosen ist 2011 als Online-Händler für Sensoren gegründet worden. Sensoren können in der Industrie alles Mögliche messen: Füllstände, Temperaturen, Helligkeit etc. Solche Daten machen es möglich, Maschinen automatisch zu steuern oder die Produktion aus der Ferne zu überwachen. Fabriken werden intelligent. Das alles läuft unter dem viel beschworenen Titel: Industrie 4.0.

Aus dem reinen Handel mit Sensoren entstand bei Autosen schnell die Frage: Wie bekommt man die Daten, die die Sensoren liefern, ins Internet bzw. in eine Cloud und schließlich auf Endgeräte wie Smartphone oder Tablet? Wie also macht man sie nutzbar?

Autosen aus Essen holte sich namhafte Partner ins Boot

In der Praxis sei dies eine große Herausforderung, sagt Boehmert. Denn sowohl der Übertragungsweg der Daten aber auch die Kompatibilität also deren Lesbarkeit müssen gewährleistet sein. Bislang musste ein Unternehmen sich meist eine individuelle Lösung bauen lassen. Doch die Tüftler bei Autosen wollten eine einfache und massentaugliche Anwendung schaffen.

Diese heißt nun: io-Key. Das etwa 15 mal 15 Zentimeter kleine Kästchen empfängt die Daten der Sensoren und schickt sie per Funkverbindung weiter in eine Cloud - einem virtuellen Datenspeicher. In dem io-Key sind also Gateway, Cloud und SIM-Karte vereint. Autosen verspricht damit eine einfache Handhabbarkeit: Plug & Play – Einstöpseln und los. So könnten auf einfachem Weg Produktionsdaten wie Füllstände oder Temperaturen aus der Ferne gesammelt, überwacht und auch automatisch gesteuert werden.

„Wir sind nur ein kleines Team von 16 Mitarbeitern“, sagt Boehmert. Deshalb haben sich die Essener für die Entwicklung große, namhafte Unternehmen ins Boot geholt: den Cloud-Spezialisten Software AG, 1nce, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom und Round Solutions.

Erste Anwendungen gibt es bereits

Erste Anwendungen für den io-Key, der seit vergangenem Jahr auf dem Markt ist, gibt es bereits. So hat die mittelständische Kerzenfabrik Karl Jaspers aus Paderborn diese im Einsatz und überwacht damit ihre Füllstände und Wassertemperaturen in der Kerzenproduktion. Vorher mussten die Temperaturen an den Maschinen, die den heißen Wachs verarbeiten, von Mitarbeitern regelmäßig kontrolliert werden. Das übernehmen nun Sensoren und sie steuern bei Bedarf auch nach.

Auch ein Landwirt setzt die Sensorlösung in seiner Pilzproduktion ein. Diese hat er in ehemaligen Bunkern aufgebaut und überwacht und steuert nun mittels Sensortechnik und io-Key die Temperatur und den pH-Wert seiner Pilzplantagen. Die Herausforderung in den Bunkern war vor allem: Es herrscht dort kein Handyempfang, also müssen die Daten mittels alternativer Funkverbindungen übertragen werden.

Aus Sicht von Boehmert zeigen die ersten Einsatzbeispiele bereits: „Wir ermöglichen auch kleineren Firmen den Zugang zur Automatisierung und zum Internet der Dinge.“

Schweizer Bundesbahn hat Interesse

Aber nicht nur kleine: Denn auch die Schweizer Bundesbahn interessiert sich laut Boehmert aktuell für die Essener Entwicklung. Die Schweizer denken darüber nach, die Füllstände in den Toiletten ihrer Züge zu überwachen.