Ein Rettungswagen der Essener Feuerwehr bringt den Schwerverletzten in die Uni-Klinik. Wenig später wird auch der Tatverdächtige gefasst.

Blaulicht Essener will Betrunkenem helfen, doch dieser verprügelt ihn

Essen. Ein Essener (51) will einen alkoholisierten Fußgänger (18) von der Fahrbahn holen. Doch dieser rastet aus und verprügelt den freundlichen Helfer.

Ein Autofahrer (51) in Essen sieht am Mittwochabend (19. August) einen betrunkenen Mann (18) in Kray torkelnd auf der Straße laufen. Er steigt sofort aus um zu helfen. Doch dafür wird er verprügelt und krankenhausreif geschlagen. Der 18-Jährige flüchtet, wird allerdings später gefasst. Dabei stellt sich nach Polizeiangaben heraus: Er wird mit Haftbefehl gesucht.

Tatort ist die Straße „Am Bocklerbaum“ in Kray. Zeugen berichten, dass der 18-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss auf die Straße gelaufen ist. Als ein Autofahrer hupt, weil er durch den jungen Mann an der Weiterfahrt gehindert wird, reagiert dieser aggressiv. Außerdem bewegt er sich weiter als Fußgänger auf der Fahrbahn.

Der hilfsbereite 51-Jährige beobachtet die Situation und bittet den 18-Jährigen freundlich, besser die Straße zu verlassen. Zunächst folgt der 18-Jährige dem Hinweis. Auf dem Gehweg allerdings pöbelt und diskutiert dieser lautstark mit seinem Helfer.

Bei der Festnahme des Schlägers stellt sich heraus: Er wird mit Haftbefehl gesucht

Laut Zeugen sei der 18-Jährige plötzlich „völlig ausgerastet“. Er stößt gegen den Oberkörper des 51 Jahre alten Esseners und schlägt ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Verletzte fällt zu Boden und prallt mit dem Kopf auf dem Bordstein. auf. Daraufhin eilen mehrere Personen dem 51-Jährigen zur Hilfe, informieren Rettungsdienst, Notarzt und Polizei.

Der 18-Jährige hingegen flüchtet vom Tatort. Polizeibeamte erhalten aber auf der Anfahrt den Hinweis, dass ein Zeuge dem Tatverdächtigen mit seinem Auto gefolgt ist und dieser sich nun auf der Krayer Straße, Ecke Am Zehnthof befinde. Die Polizei kann den Gesuchten sofort antreffen und festnehmen.

Eine Überprüfung der Personalien ergibt, dass der 18-Jährige bereits mit einem Haftbefehl wegen schweren Raubes gesucht wird. Ein Atemalkoholtest verläuft positiv. Der 18-Jährige verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam und wird im Laufe des Donnerstags der Justiz überstellt. Der schwer verletzte 51-Jährige wird zurzeit in einem Essener Krankenhaus behandelt.

