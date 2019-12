Essener Weihnachtsgala lockt viel Prominenz ins Colosseum

Henning Baum (l.) und Nelson Müller stehen am Samstag bei der Weihnachtsgala „Christmas Soul“ gemeinsam auf der Bühne des Colosseum Theaters in Essen.

Essen-Westviertel. Zum Charity-Konzert „Christmas Soul“ kamen 1400 Gäste und erlebten u.a. einen amüsanten Schlagabtausch zwischen Nelson Müller und Henning Baum.

Sehen und gesehen werden, feiern und dabei Gutes tun – dieses Rezept ist auch bei der nunmehr sechsten Auflage von „Christmas Soul“ aufgegangen. In historischer Kulisse traf sich Prominenz aus Essen und den anliegenden Ruhrstädten zum exklusiven Stelldichein mit Spenden-Show. Der Erlös der Charity-Gala, der Betrag ist noch nicht ermittelt, soll in voller Höhe an die beiden gastgebenden Vereine gehen: „Menschenmögliches“ und die Ehrenamt-Agentur Essen finanzieren damit soziale Projekte in der Stadt.