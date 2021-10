Essener wacht auf und sieht seinen Edel-Audi davonfahren

Diesen Audi hat ein unbekannter Autodieb in Essen-Kray erbeutet.

Essen. Ein Unbekannter hat in Kray einen Audi SQ5 erbeutet - unter den Augen des Eigentümers. Das Motorengeräusch hat den Mann aus dem Schlaf gerissen.

Das Motorengeräusch seines Audis SQ5 hat einen Essener in Kray in der Nacht zum Freitag aus dem Schlaf gerissen: Als er aus dem Fenster schaute, sah er seinen Wagen mit einem Unbekannten am Steuer davonfahren.

Nun fahndet die Polizei nach dem Autodieb, der den hochwertigen Wagen gegen 3.10 Uhr erbeutet hat. Das Auto stand vor der Wohnanschrift des Besitzers an der Jacob-Weber-Straße.

Zeugen, die den Autoklau beobachtet haben, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen