Essener Volksbühne lässt den „Hund der Baskervilles“ heulen

Essen. Essener Volksbühne bringt spannende Krimi-Produktion zu wechselnden Spielorten. Warum Sherlock Holmes diesmal eine Assistentin hat.

Mit einer neuen Krimi-Produktion tourt die Essener Volksbühne durchs Revier. „Der Hund der Baskervilles“ stellt Sherlock Holmes und seine Assistentin Dr. Jane Watson vor kniffelige Rätsel.

Der englische Autor Sir Arthur Conan Doyle lieferte vor 120 Jahren die erfolgreiche Romanvorlage für das Theaterstück mit Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Die verwobene Geschichte um den Untergang der Adelsfamilie Baskerville und einen unheimlichen Hund in den Dartmoor-Sümpfen kann auch heute noch fesseln. Das beweisen die sieben ambitionierten Amateurdarsteller der Essener Volksbühne. Sie hauchen dem Gruselstoff auf Basis der deutschen Bühnenfassung von Thomas Birkmeir neues Leben ein.

Inszenierung kommt mit wenigen Requisiten aus

Die Story dreht sich um einen blutrünstigen Hund, riesig wie der Zerberus aus der Hölle. Mit dem Besuch von Prof. Mortimer, der nach London reist, um Sherlock Holmes (Manfred Rechlin) zu engagieren, beginnt die Handlung. Sir Baskerville, außer dem Dienerpaar der Letzte auf dem Schloss, ist auf mysteriöse Weise im Moor verstorben. War es die Bestie? Holmes lehnt ab: Einen Horrorhund zu suchen, missfällt ihm. So schanzt er seiner Assistentin Dr. Jane Watson (Bernadette Möhlen) den Auftrag zu. Das Rätselraten startet.

Mit wenigen Requisiten, die ideenreich umgebaut werden, etwas Bodennebel und einigen Licht- und Toneffekten kommt die Produktion aus. So bleibt der Theaterverein mobil für Auftritte in wechselnden Spielstätten. Dass sich die Truppe nach dem Thriller „Und dann gab`s keines mehr“ (Agatha Christie) erneut nervenkitzendenden Stoff gesucht hat, kommt an: Die Steeler Aufführung im „Theater Freudenhaus“ erntete viel Applaus.

Die Proben verliefen in der Coronazeit ganz anders als üblich

Wegen Corona mussten die Proben anders als üblich verlaufen. Frank Radermacher vom Vereinsvorstand: „Die Hälfte fand online per Zoom-Treffen ab Februar statt.“ Da sich kein Mann für Watson fand, vergab Regisseurin Heike Julia Müller (Hausdame Mrs. Barrymore) die Rolle an eine Frau. Und diese pfiffige Jane Watson verleiht im karierten Hosenrock dem Stück besonderen Charme. Für Komik sorgt unter anderem Henry Baskerville (Andreas Meusel) in der dritten Hauptrolle als Neffe aus Amerika - mit Cowboyhut und Kaugummi-Akzent.

Termine: Sonntag, 14.11., 18 Uhr, Theater Courage, Goethestraße 67; Freitag, 19.11., 20 Uhr, Katakomben-Theater, Girardetstraße 2-38; Samstag, 20.11., 19 Uhr Bürgertreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64. Info und Karten: www.essener-volksbuehne.de.

