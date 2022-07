Essener Verkehrsquiz für Schüler jetzt online möglich

Essen-Frillendorf. Die Essener Verkehrswacht bietet seit Jahrzehnten ein Verkehrsquiz für Schüler an. In diesem Jahr erstmals online. So funktioniert es.

Die Essener Verkehrswacht hat erstmals ein Online-Verkehrsquiz für Schüler und Schülerinnen der fünften und sechsten Klassen angeboten. „Das ist die Zeit, wo die Kinder oft schon alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder eigenständig im Straßenverkehr unterwegs sind“, erklärt Maria Brendl-Sperling von der Verkehrswacht. Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Webels ergänzt: „In der Grundschule wird viel Verkehrserziehung durchgeführt. Viele denken, dass danach alles läuft. So ist es aber nicht.“

Verkehrsquiz wird in Essen seit 1970 angeboten

Das Quiz selbst wird seit 1970 in Essen angeboten. Bisher mussten Lehrer und Lehrerinnen die Fragebögen für die Kinder ausdrucken, eigenständig auswerten und die Ergebnisse an die Verkehrswacht weiterleiten. Seit diesem Jahr können die Kinder einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und gelangen so direkt zu den Fragen – schöne neue Welt. „In zehn Minuten ist man da durch“, weiß Brendl-Sperling, die für das kommende Jahr noch eine ergänzende Broschüre für die Lehrer und Lehrerinnen entwickeln möchte.

Mitwirkende beim Verkehrsquiz Das erste Online-Schülerverkehrsquiz der Verkehrswacht Essen wurde erstellt mit Unterstützung der schulfachlichen Beraterinnen für Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung für die Stadt Essen, dem Verkehrsteam des Gymnasiums Essen Nord-Ost, der Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen und der Landesverkehrswacht NRW.

Thematisch geht es unter anderem um Verkehrsschilder – Stoppschild, Vorfahrt achten, Radweg, Fußweg – sowie um Benutzungspflichten für Radwege: Kinder von acht bis zehn Jahren dürfen den Gehweg benutzen oder fahren auf Radwegen oder der Fahrbahn. Ab zehn Jahren müssen sie Radweg oder Fahrbahn nutzen. Ein Elternteil oder eine andere Aufsichtsperson ab 16 Jahren darf das Rad fahrende Kind unter acht Jahren auf dem Gehweg begleiten.

Kurzfilme sollen noch in Essener Verkehrsquiz integriert werden

Anja Löhrmann, Vorsitzende Verkehrswacht Essen; Ralf Groh, Abteilungsleiter, stellv. Fachbereichsleiter Schulamt Stadt Essen; Andreas Malberger, Leiter Verkehrsdienst Polizei Essen; Bürgermeisterin Julia Jacob; Polizeidirektor Sascha Mader in Vertretung des Polizeipräsidenten Frank Richter; Jürgen Liefke, Lehrer am Gymnasium Essen Nord-Ost; Sabine Behring, Filialleiterin Lucky Bike Essen und Karl-Heinz Webels, Ehrenvorsitzender Verkehrswacht Essen. Foto: Verkehrswacht Essen

Jürgen Liefke, Lehrer am Gymnasium Essen Nord-Ost hat für das Quiz Fotos der entsprechenden Situationen in Essen gemacht. „Das ist super, so erkennen die Kinder ihren eigenen Schulweg wieder“, weiß Brendl-Sperling. Für das kommende Jahr sollen jetzt noch Kurzfilme integriert werden, in der Hoffnung, dass sich dann noch mehr Schüler und Schülerinnen beteiligen.

500 waren es in diesem Jahr. Die besten beiden wurden jetzt ausgezeichnet. Elissa Dia (Gymnasium Nord-Ost) belegte den ersten Platz und bekam ein neues Fahrrad, Vitus Bimmermann (Gustav-Heinemann-Gesamtschule) wurde für den zweiten Platz mit einem Fahrradhelm und Kinogutscheinen belohnt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen