Essener Verein sammelt 2500 Geschenke für kranke Kinder

Essen-Stadtwald/Dellwig. Herzenswärmer-Aktion von „Be Strong For Kids“ für junge Krebspatienten fand in Kooperation mit Bäcker Peter statt. Was dahinter steckt.

Der Verein „Be Strong For Kids“ mit seinem Gründer und Vorsitzenden Jörn Schulz aus Essen-Stadtwald hatte in Kooperation mit Bäcker Peter dazu aufgerufen, einen Monat lang kleine Geschenke für krebskranke Kinder und Jugendliche zu sammeln, die im Westdeutschen Protonentherapiezentrum (WPE) behandelt werden.

Das Ziel der Aktion war es, den oft schweren Klinikalltag der Kinder mit kleinen Präsenten, den sogenannten Herzenswärmern, ein wenig zu erleichtern und den jungen Patientinnen und Patienten eine Freude zu machen. Über 2500 Geschenke kamen so zusammen.

Geschenke sind für kranke Kinder in Essen bestimmt

Ab sofort dürfen sich die an Krebs erkrankten Kinder und Jugendlichen zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Geburtstagen, für einen Therapiefortschritt oder auch einfach an einem schlechten Tag einen Herzenswärmer aussuchen. Die Spendenaktion fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Im vorherigen Frühjahr sammelte der Essener Verein für die Kinder des Elisabeth-Krankenhauses in Huttrop.

Aufgrund der großen Anzahl an Geschenken konnte der Verein einen Teil der Spenden auch an die angebundene Kinderklinik des Universitätsklinikums Essen überreichen. Gesammelt wurden die Präsente in allen 50 Filialen von Bäcker Peter in Essen und Umgebung. „Auch per Post kamen Geschenke beim Verein an. Sogar Briefe mit persönlichen Worten und Genesungswünschen waren zum Teil beigelegt. Wir hätten nie gedacht, dass die Aktion selbst in diesen besonderen Zeiten so erfolgreich werden kann“, freut sich der Vereinsvorsitzende Jörn Schulz.

Sogar nach Abschluss der Aktion seien noch Geschenke in den Filialen von Bäcker Peter vorbeigebracht worden. Besonders freute es das Team von „Be Strong For Kids“, dass sich auch zahlreiche Kinder, wie die Mädchen und Jungen des offenen Ganztags der Kraienbruchschule in Dellwig, beteiligt haben. Zusammen mit dem pädagogischen Team um Cornelia Schlack bastelten die Kinder Schals, Lesezeichen, Mützen und Armbänder, die ebenfalls für das WPE bestimmt sind.

Lehrer aus Essen-Stadtwald hat den Verein gegründet

Der Verein „Be Strong For Kids“ hat es sich seit der Gründung 2017 durch den Lehrer Jörn Schulz aus Essen-Stadtwald zu Aufgabe gemacht, sich für benachteiligte und erkrankte Kinder in Essen und Umgebung einzusetzen. Schulz ist selbst Familienvater. Er empfinde Dankbarkeit für sein eigenes Leben und wolle auf diese Weise anderen Familien den Alltag ein bisschen erleichtern, erläutert er seine Motivation.

Durch kulturelle, bewegungsfördernde und soziale Angebote soll betroffenen Kindern der Alltag erträglicher gemacht und ihnen eine Auszeit gewährt werden. Der Verein bietet Reittherapie, Yoga-, Skate-, Le-Parcour-, Tanz-, Stand-up-Paddling und Schwimmkurse für Nichtschwimmer an. Zum Engagement des Vereins zählt außerdem ein Ehrenamtsprojekt, das Abschlussjahrgänge an Schulen in die Projekte einbindet.

