Essener Verein „Förderturm“ startet Charity-Firmenlauf

Essen. Der Verein Förderturm ruft wieder zum Charity-Firmenlauf zugunsten der Kinder im Essener Norden auf. Die Strecke führt auch durch den Krupp-Park.

Der Essener Firmenlauf hat mittlerweile schon eine große Tradition. Inzwischen gibt es für alle lauffreudigen Kollegenteams auch ein zweites Event, den „Förderturm Charity-Firmenlauf“. Am Donnerstag, 14. September, fällt um 18 Uhr auf dem Gelände des Thyssenkrupp Quartiers der Startschuss für das Lauftreffen mit karitativem Zweck. Der Verein Förderturm – Ideen für Essener Kinder e. V.“. sucht viele weitere Teilnehmer.

Mit rund 80 Firmenteams bzw. 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern absolvierte das sportliche Charity-Event im vergangenen Jahr seine Premiere auf dem Gelände des Thyssenkrupp Quartiers. In diesem Jahr will der Verein Förderturm e..V. die Zahl der Teilnehmer, die rund um das Verwaltungsgebäude im Essener Westviertel und im benachbarten Park entlang des Berthold-Beitz-Boulevards ihre Runden ziehen, noch steigern. Laufbegeisterte vom Soloselbstständigen über Teams aus klein- und mittelständischen Betrieben bis hin zu Großunternehmen können sich deshalb für den Förderturm Charity-Firmenlauf anmelden.

Von der „AC/DC Kurve“ geht es rüber zum „Stauder Boxenstopp“

Auf der Laufstrecke vorbei am Fördergerüst der 1966 stillgelegten Zeche Amalie, durch die sogenannte AC/DC-Kurve, rüber zum „Stauder Boxenstopp“ oder beim Teamfoto mit Weitblick am höchsten Punkt der rund 5,1 Kilometer lange Laufstrecke steht laut Veranstalter auch in diesem Jahr wieder voll und ganz der Teamspirit im Mittelpunkt. Denn „die Gemeinschaft zählt“, sowohl bei der Team-Ankunft an der Ziellinie wie auch beim Engagement für den guten Zweck

Alle Einnahmen und Spenden des Events kommen den Kinderprojekten im Essener Förderturmhaus zugute. Kinder und Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund werden dort unter anderem mit einem warmen Mittagessen und einer effizienten Hausaufgabenhilfe unterstützt.

Der Verein Förderturm finanziert seine Ausgaben für die Kinder im Wesentlichen aus drei Quellen: Aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und den Erlösen aus eigenen Veranstaltungen wie dem Charity-Run und dem alljährlichen Golf-Cup im Golfclub Heidhausen.

Anmeldungen für den Charity-Lauf unter https://foerderturm-firmenlauf.de/anmeldung/

