Essener Verein bietet Schwimmkurse für benachteiligte Kinder

Die Schwimmkurse des Vereins „Be strong for kids“, hier im Schulschwimmbecken der BMV-Schule in Essen-Holsterhausen, sollen 2022 ausgeweitet werden.

Essen. Essener Hilfsverein will die Schwimmfähigkeit von Kindern verbessern. Warum das Angebot 2022 mit Hilfe von Sponsoren ausgeweitet werden soll.

Sportangebote für kranke und benachteiligte Kinder fördert der Essener Verein „Bei strong for kids“ seit Jahren. Neu dazugekommen sind im Herbst kostenlose Schwimmkurse für Grundschüler, Heim- und Flüchtlingskinder sowie körperlich eingeschränkte Kinder. Warum das Angebot gerade in Corona-Zeiten ausgeweitet werden soll.

Seit Oktober laufen die Schwimmkurse von „Be strong for kids“ im Schulschwimmbecken der BMV-Schule in Holsterhausen. Aktuell sind 80 Kinder und Jugendliche pro Woche dabei, Heimkinder aus Essen und Mülheim, Kinder aus der Kindernotaufnahme Spatzennest, aus Flüchtlingsheimen, Grundschulen und weiterführenden Schulen aus Essen Altendorf, Holsterhausen und Altenessen, erklärt der Vereinsvorsitzende Jörn Schulz.

Der Bedarf an Schwimmkursen in Essen ist gerade in Corona-Zeiten groß

Der Bedarf sei gerade in Corona-Zeiten, in denen viele Schwimmangebote über Monate ausgefallen seien, groß, so Schulz. „Ab Februar 2022 wollen wir das Angebot auszubauen auf 160 bis 180 Kinder pro Woche.“ Durch die Pandemie und die damit verbundenen geschlossenen Bäder seien in den letzten zwei Jahren dramatische Schwimmdefizite bei den Kindern entstanden. Immer mehr Kinder würden die Grundschulen verlassen, ohne das sichere Schwimmen erlernt zu haben. An weiterführenden Schulen könnten in der Erprobungsstufe teilweise die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nicht schwimmen, erklärt Jörn Schulz, der selbst Lehrer ist.

Über 300 Kinder pro Woche nutzen die Angebote des Vereins Der Verein „Be strong for kids“ ist aus einer privaten Initiative entstanden. Er bietet mittlerweile über 30 Sport-, Bewegungs- und Kulturangebote pro Woche für mehr als 300 Kinder aus verschiedenen Einrichtungen in Essen, Mülheim und Velbert an. Zu den Kursangeboten zählen therapeutische Reitstunden, Voltigieren, inklusives Skateboarding, Stand-up Paddling, Breakdance und Hip-Hop, Musikstunden, Beatboxing, Nachhilfe und mehr. Durch diese Kurse soll das physische und psychische Wohlbefinden von kranken und benachteiligten Kindern nachhaltig verbessert und ihr Selbstwertgefühl gestärkt werden. Informationen zum Verein auf www.bestrongforkids.de .

„Wir wollen mit diesem kostenlosen Angebot möglichst viele Kinder vor dem Ertrinken bewahren und sie zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern ausbilden. Im Vordergrund steht für unser erfahrenes Team die Freude an der Bewegung im Wasser spielerisch zu fördern und Ängste behutsam abzubauen. Bei uns sollen die Kinder mit einem Lächeln ins Bad kommen und es mit diesem auch wieder verlassen,“ so der Vereinsvorsitzende.

Kinder sollen Spaß an der Bewegung im Wasser bekommen

Wenn beispielsweise die Grundschulkinder nach der ersten Schwimmstunde ihrer Lehrerin ein selbst gemaltes Bild mitbrächten, auf dem sie selbst schwimmen und lachen, habe man alles richtig gemacht, so Schulz. Er plädiert dafür, das Schwimmen mit dem Erlernen des Laufens und Fahrradfahrens gleichzustellen, es gehe schließlich um das Leben des eigenen Kindes. Für den Sportlehrer ist es ein Irrglaube, dass Kinder mit dem Erwerb des Seepferdchens die Schwimmfähigkeit erlangt haben. Er hält den Erwerb des DLRG-Bronzeabzeichens für wichtig, um Kinder in offenen Gewässern schwimmen zu lassen.

Die Kurse werden über Spendengelder finanziert. Um das Angebot langfristig aufrecht erhalten zu können, suche man Firmen oder private Spender, die das Projekt finanziell unterstützen. Mit den Spendengeldern finanziere der Verein die Kosten für das Trainerteam und benötigte Materialien wie Schwimmhilfen, aber auch Urkunden und Abzeichen. „Neue Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer sind jederzeit willkommen“, so der Vorsitzende.

Informationen zu den Schwimmangeboten: info@bestrongforkids.de .

