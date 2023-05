Essener Verein bietet kostenlosen Platz im Drachenboot

Essen-Kupferdreh. Der TV Kupferdreh, der größte und älteste Verein der Essener Ruhrhalbinsel bietet wieder Schnupperkurse an. Was genau geplant ist.

Wer möchte nicht gerne einmal in einem richtigen Drachenboot sitzen? Beim TV Kupferdreh ist dies nun wieder möglich – und das kostenlos.

Wassersport zum Ausprobieren verspricht die Drachenbootabteilung des TVK bei ihrem Schnupperkurs. Bereits seit dem Sommer 2022 bietet der Kupferdreher Verein an jedem ersten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr ein Technik-Training für alle bestehenden Teams, aber auch für Neueinsteiger an. Der erste Termin in diesem Jahr liegt also auf dem 7. Mai.

Schnupperkurs der Drachenbootabteilung ist kostenlos

„Wer daran teilnehmen möchte, kann gerne auch zusammen mit Freunden zum Steg auf dem TVK-Gelände an der Kampmannbrücke 1 kommen“, erklärt TVK-Sprecherin Diana Ricken. Alternativ ist für Wassersportfreunde und die, die es werden wollen, auch ein Besuch am Dienstagabend um 19 Uhr möglich. Voraussetzung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sichere Schwimmer sein. Achtung: Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab dem 16. Lebensjahr.

Der TV Essen-Kupferdreh ist ältester und größter Verein der Ruhrhalbinsel

Der Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh ist der älteste und größte Sportverein der Ruhrhalbinsel. Das Sport- und Kursangebot umfasst insgesamt 26 Sportarten für alle Alters- und Leistungsklassen. Einen Fokus legt der Verein nach eigenen Angaben auf die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Weiterentwicklung eines attraktiven und zeitgemäßen Freizeitangebotes.

Der Essener Verein informiert Interessierte online auf seiner Homepage unter www.komm-ins-drachenboot.de. Wer unsicher ist, ob es stattfindet, kann sich auf https://tvk-drabo.kadermanager.de/events für einen Termin als Gast eintragen oder eine Mail an drachenboot@tvk-essen.de senden. Weitere Informationen unter www.tvk-essen.de.

