Essener unterstützen Spendenaktion „der geschenkte Platz“

Essen. Breites Bündnis von Förderern ermöglicht bedürftigen Kindern in Essen den kostenlosen Theaterbesuch. „Der geschenkte Platz“ hat Vorbildcharakter.

Theater kann ein echtes Geschenk sein. Wenn es Kinder verzaubert, die sonst kaum oder gar keinen Zugang in diese Welt haben. Und es auch nicht gewohnt sind, dass man sie einlädt und willkommen heißt in dieser Welt aus Fantasie und großer Bühnenmagie. Für die Kinder sei das ein ganz besonderes Erlebnis und ein echter Glücksmoment, berichtet Tanja Werth vom „Förderturm – Ideen für Essener Kinder e.V.“ – eine der Essener Einrichtungen, die von der bundesweit besonderen Aktion profitieren, bei der Spender Tickets kaufen und anderen damit ein unvergessliches Theatererlebnis ermöglichen.

Spendenaktion hat schon 55.000 Euro zusammengebracht

In Essen sprechen diese Einladung in jedem Jahr die Sparkasse Essen, die Stadtwerke Essen, der Freundeskreis Theater und Philharmonie, die FUNKE Mediengruppe sowie zahllose Privatleute aus und unterstützten damit die Aktion „Der geschenkte Platz“ am Schauspiel Essen.

Die Spendeninitiative geht mittlerweile ins siebte Jahr und hat seither rund 55.000 Euro zusammengebracht, um Kindern aus weniger privilegierten Familien die Begegnung mit der Bühne zu ermöglichen. Am 21. Dezember ist es wieder soweit. Dann spielt „Der Zauberer von Oz“ im Grillo-Theater für all die Kinder, die die Einladung über verschiedene karitative Einrichtungen der Stadt wie Diakonie, Kinderschutzbund, Jugendamt, CSE oder die Flüchtlingshilfe Steele erreicht hat.

Magische Bilder im Schauspiel Essen: Benno Schulz, Joana Tscheinig, Stefan Diekmann und Gregor Henze spielen in der Inszenierung „Der Zauberer von Oz" nach dem Kinderbuch von Lyman Fran Baum in der Bühnenfassung von Anne Spaeter. Foto: Martin Kaufhold / Theater Essen

Aber nicht nur die kleinen Besucher des großen Familienstücks profitieren vom breiten bürgerschaftlichen Engagement. „Wir verwenden inzwischen das Geld nicht ausschließlich für den Besuch des Weihnachtsstückes, sondern setzen es auch dafür ein, dass Klassen oder Gruppen von so genannten Brennpunkt-Schulen und -Einrichtungen die Gelegenheit erhalten, Vorstellungen unterschiedlicher Stücke bei uns zu besuchen“, erklärt Schauspiel-Intendant Christian Tombeil. Oft scheitere so ein Besuch nicht allein am Eintrittsgeld, sondern schon bei den Kosten für die Anfahrt, weiß Tombeil.

Endlich wieder ein Gemeinschaftserlebnis nach langer Lockdown-Zeit

Dabei dürfte die Sehnsucht nach einem Gemeinschaftserlebnis nach den langen Lockdown-Monaten besonders groß sein. „Wir sind froh, wieder Kooperationspartner des Projekts sein zu dürfen. Dieses Jahr ist es natürlich noch einmal besonders, weil wir sowohl den Kindern als auch dem Kulturbetrieb helfen können. ‚Der Zauberer von Oz‘ ist ein Kinderbuchklassiker, der bis heute nichts von seiner Magie verloren hat“, betont deshalb auch Thomas Kloß, Verlagsgeschäftsführer FUNKE Medien NRW.

Mitmachen und helfen Und so kann jeder mitmachen und helfen: Für 6,60 Euro pro Karte kauft man im Ticket-Center der Theater und Philharmonie Essen (II. Hagen 2) symbolisch Karten für die Vorstellung „Der Zauberer von Oz“ am 21. Dezember, die dann einem oder mehreren Kindern zugutekommen. Ergänzend dazu ist es auch möglich, einen Spendenbetrag in beliebiger Höhe auf das Konto der TUP bei der Sparkasse Essen (IBAN DE 35 3605 0105 0000 2526 27, BIC SPESDE3E) mit dem Verwendungszweck „Der geschenkte Platz im Grillo“ einzuzahlen. Für Spenden über € 100,00 wird eine Spendenquittung ausgestellt.

Das Soziale mit der Kultur zu verbinden, ist auch für Dirk Pomplun, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Essen AG, ein wichtiger Aspekt der Spendeninitiative: Dass sich viele Bürgerinnen und Bürger an der Spendenaktion beteiligten, zeige, „wie eng wir in Essen zusammenstehen.“ Und Frank Weßing, Abteilungsleiter Vorstandsstab von der Sparkasse Essen, reiht sich gerne in die Riege der Förderer ein: „Wenn wir dabei behilflich sein können, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, das wunderbare Programm des Grillo-Theaters zu sehen, dann tun wir das sehr gern.“ Kindern und Jugendlichen den Weg ins Theater ebnen, das möchte auch Susanne Meluzio, Geschäftsführerin des Freundeskreises Theater und Philharmonie Essen. Und so wird „Der Zauberer von Oz“ auch in diesem Jahr wieder für die Magie des Miteinanders zuständig sein.

