Essener Unternehmen unterstützt Erdbebenhilfe der Uniklinik

Eine Spende in Höhe von 10.000 Euro überreicht Martina Kötter (M.), Geschäftsführerin in der Kötter Unternehmensgruppe, an den Vorsitzenden der Stiftung Universitätsmedizin, Prof. Dr. Ulrich Radtke, und an Dr. Ebru Yildiz, die die medizinische Erdbebenhilfe an der Uniklinik Essen koordiniert.

Essen. Im türkischen Erdbebengebiet leiden bei eisiger Kälte viele Kleinkinder unter schweren Atemwegserkrankungen. Die Uniklinik Essen schickt Hilfe.

Mit einer Spende von 10.000 Euro an die Stiftung Universitätsmedizin unterstützt das Essener Familienunternehmen Kötter Services die medizinische Nothilfe nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Das Geld wird zur Anschaffung eines speziellen Beatmungsgerätes für Säuglinge und (Klein-)Kinder an der Kindernotaufnahme des Uniklinikums im türkischen Adana verwendet. Die im Epizentrum des Bebens gelegene Stadt leidet massiv unter den Folgen des Bebens. „Die Bilder aus dem Katastrophengebiet und die Opferzahlen machen fassungslos und fordern umfassende Solidarität mit den betroffenen Menschen“, sagt Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der Kötter Unternehmensgruppe. Das gelte umso mehr als viele der Kötter-Mitarbeiter Wurzeln in der Türkei oder in Syrien hätten.

Babys und Kinder schlafen in Zelten oder unter freiem Himmel

Prof. Dr. Ulrich Radtke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Universitätsmedizin, bedankte sich herzlich für die Spende: „Gerade die Kleinsten sind äußerst hart von dieser unfassbaren Naturkatastrophe betroffen und brauchen besonders unsere schnelle und unbürokratische Hilfe.“

In Adana herrschten derzeit nachts Temperaturen, die teils nur knapp über den Gefrierpunkt lägen; gleichzeitig seien viele Kinder noch in Zeltunterkünften untergebracht, ergänzt Dr. Ebru Yildiz, Geschäftsführerin des Westdeutschen Zentrums für Organtransplantation und Koordinatorin der medizinischen Erdbebenhilfe an der Uniklinik.

Yildiz, die aus Adana stammt und die dortige Uniklinik aus ihrer Ausbildung kennt, schildert: „Manche Kinder haben sogar gar kein Dach über dem Kopf. Folge ist eine hohe und weiter wachsende Zahl an Atemwegserkrankungen wie Lungenentzündungen. Diese bergen gerade bei (Klein-)Kindern und Säuglingen erhebliche gesundheitliche Risiken bis hin zur Lebensgefahr.“ Darum sei das von Kötter gestiftete Beatmungsgerät für Kinder so wertvoll bei der Akutversorgung vor Ort.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen