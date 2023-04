Essener Unfallkreuzung – Neues Schild stiftet Verwirrung

Das Vorfahrt-gewähren-Schild direkt vor dem Zebrastreifen an einer Kreuzung in Essen verunsichert vor allem Fußgänger.

Essen. Sieben verletzte Radfahrer in drei Jahren: Ein aufgemaltes Schild soll Essener Kreuzung entschärfen. Fußgänger sind jetzt erst recht verwirrt.

Die Kreuzung Kurt-Schumacher-Brücke/Henglerstraße in Essen-Steele ist stark frequentiert – von Autos, Fußgängern und Radfahrern. Letztere waren in den vergangenen drei Jahren die Leidtragenden. Beim freien Rechtsabbieger wurden sie auf dem Zebrastreifen von Autofahrern- und Fahrerinnen erst übersehen und dann erwischt. Jetzt wurde die Kreuzung entschärft, indem die Stadt auf der Mittelinsel ein „Vorfahrt-gewähren“-Schild auf das Pflaster gemalt hat – direkt vor dem Zebrastreifen.

Verkehrszeichen an Essener Problemkreuzung gilt für Fahrradfahrer

Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, laufen also zunächst über das Schild und sind mitunter verwirrt. Sollen sie jetzt etwa ausgerechnet an einem Zebrastreifen den Verkehr vorlassen? Mitnichten. Das Verkehrszeichen gilt für den Fahrverkehr und wendet sich somit an Radfahrende. Es ist laut Paragraf 26 zwar erlaubt, als Radfahrer über den Zebrastreifen zu fahren, man hat dann aber keinen Vorrang gegenüber dem querenden Verkehr auf der Straße. Rein rechtlich muss man also entweder absteigen und schieben – dann gilt man wieder als Fußgänger, oder warten und den Autos Vorfahrt gewähren.

Weil diese Regel zuletzt laut Polizei immer wieder missachtet wurde, gab es in den vergangenen drei Jahren sechs leichtverletzte und einen schwerverletzten Radfahrer an dieser Stelle und die Unfallkommission empfahl eine Entschärfung der Kreuzung. Radfahrer, die die Kreuzung an der Ampelanlage überquert haben, sehen das dreieckige rote Vorfahrt-gewähren-Schild vor dem Zebrastreifen schon länger auf der Rückseite eines Straßenschildes und jetzt auch als Piktogramm auf dem Boden aufgemalt.

„Vorfahrt-gewähren-Schild“ vor Zebrastreifen sorgt für Häme

Die Umsetzung sorgt für Kritik und Häme im sozialen Netzwerk Twitter. Ein Nutzer schreibt: „Die Autofahrer halten jetzt an, weil sie davon ausgehen, dass Fußgänger auf dem Zebrastreifen Vorfahrt haben und Fußgänger halten an, weil da dieses Schild auf dem Boden ist. Ist das Essens Art der Entschleunigung?“ Ein anderer schreibt: „Das ist im Angesicht eines Zebrastreifens und seiner Funktion komplett bescheuert.“

Wolfgang Packmohr, Polizeidirektor a.D. und Vorsitzender der Essener Gruppe von Fuß e.V., dem Lobbyverein für Fußgänger, sagt: „Selbsterklärender Verkehrsraum geht sicherlich anders. Wenn man wirklich den Radverkehr in Essen fördern möchte, hätte es andere Lösungen gegeben.“ Auch das Team des Radentscheid Essen äußert sich: „Das ist die Essener Lösung für gefährlichen freien Rechtsabbieger: Radfahrende bekommen zusätzliche Vorfahrt-achten-Hinweise. Das wird an der Gefahr nichts ändern – bis auf die nach einem Unfall einfachere Schuldzuweisung an den Radfahrer.“ Die Fahrradlobby fordert seit Jahren, dass die freien Rechtsabbieger durch Ampeln ersetzt werden. Ohne diese fließt der motorisierte Verkehr zwar flüssiger, in Essen und auch anderen Städten gibt es jedoch immer wieder Unfälle an solchen Kreuzungen.

Facebook-Nutzer klagt über rücksichtslose Radfahrer an Essener Problemkreuzung

Facebook-Nutzer bestätigen für die Kreuzung an der Kurt-Schumacher-Brücke, dass besonders Radfahrer, die aus Richtung Freisenbruch kommen, für Autofahrer schlecht zu sehen sind. Ein Nutzer schreibt: „Die Kreuzung ist nicht das Problem, es sind die rücksichtslosen Radfahrer, die einfach immer und immer wieder über den Zebrastreifen brettern.“ Er schlägt vor, Sperren vor dem Zebrastreifen zu errichten, durch die die Radfahrer gezwungen wären abzusteigen und zu schieben.

