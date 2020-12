Essener über das Fest 45: Freude und Schmerz eng beieinander

Beim ersten Weihnachten nach Kriegsende waren die Menschen froh, dass nu Frieden herrschte. Doch Not und Trauer waren allgegenwärtig

Essen-Rüttenscheid. Es müssen herzzerreißende Szenen gewesen sein, die sich damals in der Familie Maihofer abgespielt haben. Der Vater griff plötzlich zur Mundharmonika, alle stimmten bei den wohl bekannten Texten mit, denn „wir waren einfach froh, endlich wieder ein Weihnachten in Frieden feiern zu können“, erinnert sich der 90-jährige Ewald Maihofer. Doch schon im nächsten Augenblick „kreisten unsere Gedanken wieder um meinen Bruder, der aus dem Krieg nicht zurückgekehrt war.“

Es bestand noch Hoffnung, den Bruder wieder in die Arme schließen zu können

Weihnachten vor 75 Jahren habe noch die Hoffnung bestanden, ihn einmal wieder in die Arme schließen zu können. Doch sie sollte nicht erfüllen. Es gebe bis heute keine Gewissheit, was genau geschah, aber alle Nachforschungen ließen keinen Zweifel, dass er beim Rückzug der deutschen Armee gefallen sei, so Maihofer. „Es fiel uns damals schwer das Fest zu feiern, doch Weihnachten war uns seit je her immer wichtig. Darauf zu verzichten, kam auch nicht in Frage“. Wenn der Rüttenscheider von feiern spricht, hat es aber wohl etwas mit den Bildern zu tun, die dazu einem heutzutage in den Sinn kommen.

Zum Fest kam Maisbrot auf den Tisch

An ein leckeres Essen, geschweige denn an ein Menü war ohnehin nicht zu denken. „Es gab alles nur auf Lebensmittelkarten, die Mengen waren rationiert und ein Anspruch bestand ohnehin nicht“. Dass da der Schwarzmarkt blühte, verwundere wohl kaum. „Man bedenke doch nur, dass für eine einzelne Person 60 Gramm pro Woche vorgesehen waren“. Maihofer, damals 15, erinnert sich noch gut, dass auch zum Fest nur Maisbrot auf den Tisch kam, über Geschmack und Qualität will er lieber nicht reden. Getränke beschränkten sich auf Leitungswasser.

Familie bastelte sich Krippe aus Zweigen und Ästen

„Wir hätten uns auch gern einen Tannenbaum gewünscht“. Doch selbst an den sei nicht heranzugekommen gewesen. Da die Familie im Bombenhagel während der letzten Kriegsmonate ihre Wohnung und damit Hab und Gut verloren hatte, gab es auch keine Krippe mehr. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch und so suchten Eltern und ihre Söhne nach Zweigen und Ästen, um selbst eine basteln. „Die haben wir behalten und die hüte ich wie meinen Augapfel - bis heute“, sagt Maihofer mit fester Stimme. Die Figuren habe man seinerzeit aus Papier gefaltet, im Laufe der Jahrzehnte aber dann doch durch Holz ersetzt.

Unterschlupf in einer heruntergekommenen Gartenlaube gefunden

Dass Maihofers zu Weihnachten überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten, sei einer glücklichen Fügung zu verdanken. Nachdem von der Wohnung an der heutigen Girardetstraße nur Schutt und Asche übrig geblieben war, fand die Familie Unterschlupf in einer heruntergekommenen Gartenlaube an der Veronikastraße. In einem gegenüberliegenden Haus sei zwar auch eine der Wohnungen arg in Mitleidenschaft gezogen worden, „doch die ließ sich noch reparieren“. Der Vater habe die Hauswirtin überzeugen können, dass er das durchaus könne.

"Die Menschen halfen sich damals sehr viel untereinander"

Aus Trümmersteinen entstanden neue Mauern, irgendwo seien auch Holz und Bretter hergekommen. „Die Menschen halfen sich viel untereinander, natürlich wurde auch manches Mal gekungelt“. Als Weihnachten näher kam, waren zwei Zimmer fertig, die für die fünfköpfige Familie reichen mussten. Es lebten dort noch zwei seiner Brüder und die Eltern. Erste Möbel hatten Maihofers auch angeschafft, wie üblich damals durch Beziehungen.

Für Wärme sorgte ein Kohleofen, der mit „Schlammkohle" betrieben wurde. Das waren flüssige Reste aus den Bergwerken, die sich langsam absetzten und deren Staub dann zum Heizen verwendet wurde“. Kohle selbst habe es kaum gegeben, „am Uhlenkrug hatten Leute einen Stollen entdeckt“, weiß Maihofer noch. Dort sei man dann hineingekrochen, um das schwarze Gold herauszuholen. Mit der Ausbeute allein „wären wir aber nie zurechtgekommen“.

In Gedanken bei den Opfern des Krieges

Was Menschen manchmal alles aushalten, das findet Ewald Maihofer auch heute noch erstaunlich. „Aber was blieb uns übrig“. Dass zu dem Haus ein kleiner Garten gehört hatte, in dem die Leute ein bisschen Gemüse oder Obst anbauen konnten, habe sich im Laufe der Zeit als ein wichtiges Pfand erwiesen. Und so schlimm es gewesen sein mag, ausgebombt worden zu sein, „die Laube war auch so etwas wie ein Versteck, das vor dem Zugriff der Nazis schützte“. Eigentlich hätte er als Jugendlicher zum Volkssturm eingezogen werden sollen, der so viele Tote zu beklagen hatte. „Was wäre wenn“, frage er sich bis heute und denke an die, die nicht überlebten.

Hannes Schmitz gelangte mit der Familie nach einer Odyssee nach Nottuln

Hannes Schmitz, der der ältesten Familie Essens entstammt, erlebte Weihnachten 1945 in Nottuln. Die münsterländische Gemeinde stand am Ende einer Odyssee, die von Berlin und München quer durch Deutschland geführt hatte. Seine Eltern hatten beruflich bedingt eine Zeitlang in der Hauptstadt gewohnt. Doch auch ihre Wohnung sollte durch Bomben zerstört werden. Der Vater war zu dem Zeitpunkt längst im Krieg und seine Mutter „suchte über Kontakte zu Verwandten uns eine neue Bleibe zu verschaffen“.

Unterwegs vom Tod des Vaters erfahren

Unterwegs zu den Angehörigen „haben wir dann von Vaters Tod erfahren.“ Für alle sei es sehr schwierig gewesen, mit dem Verlust fertig zu werden, sagt Hannes Schmitz und denkt an schmerzliche Erinnerungen. Gerade an Tagen wie Weihnachten, Fest der Familie, kommen ihm auch heute noch Bilder von seinem Vater in den Sinn. 1945, so blickt er zurück, habe man Weihnachten aber durchaus mit mehreren Verwandten feiern können. Das sei auf dem Hof möglich gewesen. Für ihn habe es sogar Geschenke gegeben, darunter ein Metallbaukasten. "Gottesdienste waren Pflicht". Als Kind habe er das auch nie in Frage gestellt. Die festlichen Lieder zu singen, „hat mir ohnehin gefallen“.

Botendienste und Hilfe im Stall gehörten zu den täglichen Aufgaben

Weihnachten habe zu den Tagen gehört, an denen er frei hatte. Ansonsten war der Alltag vom Schulbesuch bestimmt und von den Arbeiten, die er auf dem Hof zu erledigen hatte. Botendienste verrichten, im Stall und bei der Ernte helfen, gehörte zu seinen Aufgaben, die er recht gern erfüllte. Lange sollte es aber mit dem Leben auf dem Lande nicht dauern, „bald zogen wir in das stark zerstörte Essen“. In einer kleinen Wohnung habe die Familie Unterschlupf gefunden, erinnert er sich noch sehr gut.

Wenige Monate vor dem Fest nach Essen zurückgekehrt

Als Margret Nübel das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg feierte, waren rund zwei Monate seit der Rückkehr aus Süddeutschland nach Essen vergangen. Wie so viele andere Menschen auch, war die Familie angesichts des Bombardements auf die Ruhrgebietsstädte evakuiert worden. Das Bild, das sich damals bot, wird die Holsterhauserin wohl nie vergessen: Die Gemarkenstraße ein einziges Trümmerfeld und überall noch Bombentrichter.

Wohnung hatte im Bombenhagel stark gelitten

Ihr eigener Vater war in Russland gefallen, in ihren Erinnerungen lebte er noch fort. Die Mutter war jetzt allein für sie, 11 Jahre, und ihre Schwester (3) verantwortlich. Die Wohnung, in der damaligen Simsonstraße, hatte unter dem Bombenhagel stark gelitten. „Von der Kruppschen Wohnungsverwaltung bekamen wir ein Wellblechdach. Somit regnete es nicht mehr durch“. Decken und Wände wurden nach und nach verputzt, hat sie noch vor Augen. Fensterglas gab es indes nicht. Das habe überall gefehlt. Die Währung hieß damals Zigaretten. Damit sei nahezu alles bezahlt worden. Dass es bei den Lebensmitteln an allen Ecken und Enden fehlte, weiß Margret Nübel aus dem eigenen Erleben. Hunger war längst zum ständigen Begleiter geworden.

Schmerzliche Erinnerungen an den gefallenen Vater

Das Weihnachtsfest hat sie noch lebhaft vor Augen. Die Mutter habe Plätzchen aus Maismehl gebacken und Kuchen aus Kaffee-Ersatz. Die Bescherung gab es – wie damals üblich – am ersten Weihnachtstag. Als die Tür aufging, „stand da ein kleiner Christbaum, geschmückt mit brennenden Kerzen und selbst geschnittenem Lametta." Doch die Freude über das Zusammensein und dass endlich Frieden herrschte, war keineswegs ungetrübt. „Es fehlte der Vater“. An Weihnachten war der Verlust besonders schmerzlich. So kamen ihr Bilder in den Sinn, wie er Konzert-Zither spielte und dazu sang. Da war es gut, dass die Großeltern zu Besuch waren, sagt Margret Nübel.

Kirche von Mariä Empfängnis zerstört, Gottesdienstbesuch im Kloster BMV

Tagsüber habe man die übrigen Hausbewohner besucht und die Kinder aus der Straße. Der Kirchenbesuch durfte nicht fehlen, wobei Mariä Empfängnis 1944 zerstört worden war. „Da gingen wir dann in das BMV Kloster und bewunderten die Krippenfiguren“,