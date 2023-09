Essener TV-Promi im „Sommerhaus“: So lief die erste Folge

Essen-Rüttenscheid. Der Rüttenscheider Reality-TV-Star Walentina Doronina ist ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen. Schon in der ersten Folge knallte es.

„Es wird krass“ kündigte die Rüttenscheider Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina gegenüber unserer Redaktion schon vor Ausstrahlung der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ an. An der Sendung nimmt sie mit ihrem Verlobten Can Kaplan teil. Am Dienstag (19. September) lief die erste Folge im Fernsehen, eine Woche zuvor war sie bereits beim Streamingdienst RTL plus zu sehen gewesen. Von Anfang an krachte es.

Gemeinsam mit sieben anderen Promi-Paaren ziehen Doronina und Kaplan in das „Sommerhaus“ in Bocholt ein. Im Einspielfilm, in dem die beiden unter anderem Waffeln essend am Rüttenscheider Stern zu sehen sind, verraten sie, wie sie sich kennengelernt haben. „Ich hatte eine Beauty-Behandlung, er wollte ein paar Videos drehen und dann waren wir hier bei mir“, berichtet Doronina. „Er ist dann hier aufgewacht.“

Walentina Doronina im „Sommerhaus“: Stress mit Reality-Promi Aleks Petrovic

Beim Einzug begrüßt Doronina Trash-TV-Bekanntheit Claudia Obert fröhlich, auf Reality-TV-Darstellerin Ricarda Raatz reagiert sie dagegen weniger begeistert – man hatte sich vorher gegenseitig bei Instagram blockiert. Zum Showdown kommt es außerdem mit den Reality-Show-Teilnehmern Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu. Grund: Doronina war öffentlich von einer Veranstaltung ausgeladen worden, die Petrovic organisiert hatte.

„Sie wirkt wie eine kleine zickige Göre“, schießt Petrovic im Interview. Kaplan stellt Petrovic zur Rede und fordert: „Ich fände es schon gut, wenn du dich für die Aktion entschuldigst.“ Petrovic lehnt ab – und feuert im Interview hinterher: „Ich kenne den Bub nicht, ich habe den noch nie gesehen. Ich denke, er musste so handeln, weil sie das von ihm verlangt.“

Er sagt, Doronina habe dem Event einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt, weil auf die Ankündigung ihrer Teilnahme zahlreiche Absagen gefolgt seien. „Ich glaube, er hat eher den Schaden im Kopf“, kontert Doronina. Wäre sie auf dem Event erschienen, wären zahlreiche ihrer Fans gekommen. Zu späterer Stunde kocht der Streit noch einmal hoch und gipfelt in der Betitelung von Petrovic als „Lappen“.

Spiel im „Sommerhaus der Stars“: Rüttenscheider geraten aneinander

Das erste Paarspiel entwickelte sich zur Belastprobe für die Beziehung. Aneinander gebunden müssen die Paare einen Fahrradparcours bewältigen und Fragen beantworten. Zwischen Doronina und Kaplan wird es laut und es fließen Tränen. Es fallen Wort wie „demotivierend“ und „empathielos“, die beiden brechen das Spiel ab. „Du verstehst mich nicht“, heißt es, „Entschuldige dich, sonst gehe ich“, „Wenn du gehst, mach’ ich Schluss.“ Am Ende geht aber doch keiner.

Für Zündstoff sorgt dann noch das Stimmungsbarometer. Drei Paare geben in einer anonymen Wahl an, dass sie Doronina und Kaplan bei der nächsten Entscheidung aus dem Haus wählen würden. Hier kommt es wieder zum Schlagabtausch zwischen den beiden und Petrovic. „Du hast meine Verlobte respektlos behandelt“, wirft Kaplan ihm vor. Wieder fällt der Begriff „Lappen“. In der ersten Folge fliegt noch kein Paar aus der Sendung.

Ähnlich explosiv dürfte es in der zweiten Folge weitergehen. Man beleidigt sich gegenseitig als „Rotzlöffel“ und „Fremdgeher“. Das „Sommerhaus der Stars“ ist immer dienstags und ab dem 1. November auch mittwochs zwölf Folgen lang um 20.15 Uhr auf RTL und vorab bei RTL plus zu sehen.

