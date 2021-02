Essener TuP-Aufsichtsrat: Barbara Rörig ist neue Vorsitzende

Essen. Essener Theater und Philharmonie: Neue Aufsichtsrats-Vorsitzende Barbara Rörig will das künstlerische Niveau des Fünf-Sparten-Betriebes erhalten.

Der Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP) hat in seiner konstituierenden Sitzung am 4. Februar Barbara Rörig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die CDU-Kommunalpolitikerin folgt damit Franz-Josef Britz (CDU), der dieses Amt zuvor mehr als sechs Jahre bekleidet hatte. Der langjährige Essener Bürgermeister gehört dem Kontrollgremium nicht mehr an. Als Stellvertreter steht Rörig zukünftig Hans-Ulrich Krause (SPD) zur Seite.

Barbara Rörig gilt als erfahrene Kulturpolitikerin und gehört bereits seit 2003 dem Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie an. 2020 zählte sie außerdem zu jenem Arbeitskreis, der sich mit dem massiven Protest der TuP-Belegschaft gegen den damaligen TuP-Geschäftsführer Berger Bergmann zu beschäftigen hatte. Am Ende nahm Bergmann bekanntlich seinen Hut, Karin Müller wurde zu seiner Nachfolgerin bestimmt.

Das hohe künstlerische Niveau des Fünf-Sparten-Betriebes erhalten

Barbara Rörig dankte ihrem Vorgänger und den weiteren ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre engagierte Arbeit. Rörig, von Beruf Bankkauffrau, ist sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss der Stadt Essen und bringt Erfahrungen aus ihrer 21-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Ratsfrau mit. Trotz aussichtsreichem Listenplatz blieb ihr allerdings der neuerliche Einzug ins Stadtparlament bei der letzten Kommunalwahl 2020 verwehrt.

„Meine wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre sehe ich darin, das hohe künstlerische Niveau des Fünf-Sparten-Betriebes zu erhalten und die Intendanten in ihrer künstlerischen Arbeit zu unterstützen“, betont Barbara Rörig. Die Wahl einer weiteren Stellvertreterin bzw. eines weiteren Stellvertreters ist für die folgende Sitzung des Aufsichtsrates vorgesehen.

