Essener traurig wegen Schließung des DHL-Shops in Karnap

Ayse Gün in ihrer Paketannahmestelle an der Karnaper Straße.

Essen-Karnap Der DHL-Shop an der Karnaper Straße 104 in Essen war ein ganz besonderer. Ende Februar schließt er. Die Betreiberin vergießt zum Abschied Tränen.

Lampen kann man an der Karnaper Straße 104 derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht kaufen. In dem Geschäft sind aber 60 Quadratmeter für den DHL-Shop von Ayse Gün reserviert. Und der brummt.

Eine Kundin hat ein schweres Paket, der nächste zu wenig Porto auf seinem Brief, der dritte keinen Briefumschlag. Ayse Gün begrüßt jeden Kunden wie einen König: "Junger Mann, was kann ich für Sie tun?" Der Herr ist keineswegs jung, freut sich aber über das Kompliment und gibt eine Retoure ab.

Essener DHL-Mitarbeiterin nutzt kurzen Dienstweg

Briefumschläge verkauft die 41-Jährige eigentlich nur im Zehnerpack, doch ihren Laden verlässt möglichst niemand enttäuscht. Auf kurzem Dienstweg zaubert sie einen Umschlag hervor und kassiert das Geld für die Marke: "Korrekto" ruft sie aus und verabschiedet sich auch von diesem Kunden.

"Ich liebe meine Kunden", sagt Ayse Gün. Und das merkt man. Sie arbeitet zügig, kompetent und gut gelaunt. Trotzdem wird sie Ende Februar zum letzten Mal die Tür in Karnap aufschließen. Am 27. Februar schließt der DHL-Shop. Als sie das erzählt, kullern dicke Tränen über ihre Wange. Sie habe zwar bereits eine neue Stelle gefunden, aber eigentlich sei das hier ihr Traumjob: "Ich komme gut klar, die Kunden sind nett."

Geschäft rentiert sich nicht für Inhaber des Lampen-Ladens

Ayse Gün erklärt, dass sich das Geschäft für den Inhaber des Lampen-Ladens schlicht nicht rentiere. Auf Nachfrage bestätigt DHL, dass die Filiale aufgrund der Kündigung durch den Partner schließt. "Wir sind derzeit auf der Suche nach einer Nachfolgelösung beziehungsweise einem neuen Standort", erklärt DHL-Sprecherin Britta Töllner.

Die Kunden bedauern das. Viele geben nicht nur einen Brief oder ein Paket ab, sie geben Ayse Gün auch Trinkgeld und fragen, warum sie den Stadtteil verlässt. "Ich kann nur die Wahrheit sagen", beteuert sie immer wieder. Bei Facebook schreiben die Nutzer: "Schade, war immer sehr amüsant", "Selten so eine freundliche, immer gut gelaunte und geduldige Frau erlebt", "So eine nette und zuvorkommende Bedienung hatten wir schon lange nicht mehr und werden wir wahrscheinlich auch lange nicht mehr haben".

DHL-Shops in der näheren Umgebung

Ab März müssen die Kunden ausweichen: Eine Packstation befindet sich an der Karnaper Straße 139, ein DHL-Paketshop an der Karnaper Straße 19, im Altenessener Allee-Center und im Rewe an der Essener Straße 110 in Gelsenkirchen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]