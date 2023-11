Essener Trampolinpark „Air Hop“ wird umgebaut

Essen Seit sieben Jahren gibt es den Trampolinpark in Essen-Kray. Jetzt stehen Veränderungen an - und der Park ist derzeit geschlossen.

Sieben Jahre nach seiner Eröffnung wird der Trampolinpark „Air Hop“ im Essener Stadtteil Kray aufwändig umgebaut. Deshalb ist der Park seit Montag, 27. November, geschlossen. Er öffnet nach Angaben des Betreibers erst wieder am Freitag, 8. Dezember, und heißt dann „Jump House“.

Der Trampolinpark zog im Jahr 2016 in zwei ehemalige Tennishallen an der Straße Am Zehnthof - dort hat sich eine Art Indoor-Freizeitzentrum entwickelt: In direkter Nachbarschaft liegen auch ein Indoor-Spielplatz und eine Lasertag-Anlage. Das „Air Hop“ konnte als erster und bislang einziger Trampolinpark in Essen schnell eine große Fangemeinde entwickeln: Trampolinparks gelten als zeitgemäße Schauplätze nicht nur für Kinder- und Jugendgeburtstage, sondern auch für Junggesellenabschiede oder Firmenfeiern.

„Air Hop“ gehört wie „Jump House“ zu einem internationalen Unternehmen

Hintergrund des Namen- und Konzeptwechsels ist eine seit Jahren anhaltende Bewegung auf dem internationalen Markt der Trampolinparks. „Air Hop“ war ursprünglich mal britisch und ist mittlerweile eine Marke der international agierenden „Park Invest“ Gruppe, die im Jahr 2021 auch das Hamburger Startup-Unternehmen „Jump House“ aufgekauft hat. „Jump House“ war im Jahr 2014 in Hamburg an den Start gegangen. Auch an den langen Corona-Jahren dürfte es liegen, dass im Hintergrund offenbar erhebliche Fusions- und Konzentrationsprozesse laufen. Im „Air Hop“ in Essen waren zuletzt im Sommer 2022 massive Investitionen getätigt worden mit neuen Sprung-Attraktionen.

Was sich konkret ändert, ist noch offen

Was sich für Kundinnen und Kunden ändert, wenn aus „Air Hop“ das „Jump House“ wird, ob alte Gutscheine fürs „Air Hop“ oder gekaufte, rutschsichere Socken aus dem „Air Hop“ noch gelten - diese Fragen konnten am Dienstag (28. November) noch nicht geklärt werden. Klar ist, dass Besucherinnen und Besucher des Trampolinparks in Kray auch künftig online ihre Sprungzeiten buchen sollten.

