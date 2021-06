Essener Theaterformat: Picknick-Decke wird zum Erlebnisort

Essen. Kultur auf der Decke: Essener Künstler Veronika Maruhn und Sigi Domke laden mit Wein und Liedern auf die Wiese. Kinderstück ist auch im Angebot.

Pack die Picknick-Decke ein und dann nix wie ab zum Theatergucken. „Kultur auf der Decke“ präsentieren die Schauspielerin Veronika Maruhn und ihre Mitstreiter Sigi Domke und Francesco Russo ab dem 3. Juli in verschiedenen Essener Stadtteilen.

Die Idee ist so einfach wie bestechend. Das Theater kommt an verschiedene Spielorte – ohne große Bühnenaufbauten, dafür aber Corona-gerecht mit ausreichend Abstand und viel frischer Luft. Gespielt wird zwischen Kray und Kettwig immer rund um zehn ausgelegte Picknick-Decken, an denen jeweils maximal vier Personen Platz finden.

Die Kinder dürfen das Geschehen spielend begleiten

Veronika Maruhn und Francesco Russo präsentieren das Kinderstück „Donna Quichotte“. Foto: HO

Beim Kinderstück „Donna Quichotte“ sind die Decken nicht nur Zuschauerraum, sie verwandeln sich während der Vorstellung auch in imaginäre Orte wie einen Zoo-Käfig. Kleine Requisiten laden die Kinder ein, auf ihren Decken das Geschehen spielend zu begleiten, wenn Veronika Maruhn und Francesco Russo von den Abenteuern des stolzen Ritters und seines Gehilfen Sancho Panza erzählen.

Der Mitmach-Faktor steht für Veronika Maruhn dabei im Vordergrund. Nach monatelangem Lockdown sei das gemeinsame Erleben besonders wichtig und das Bedürfnis nach spannenden Geschichten größer denn je. „Die Kinder freuen sich noch mehr als sonst“, glaubt sie. Konzipiert ist das interaktive Mitmachtheater für Kinder ab 3 Jahren. Folgende Termine sind geplant: 3. Juli, 15 Uhr, Werden/ 4. Juli, 15 Uhr, Frintrop/14. Juli, 15 Uhr, Grugapark/ 20. Juli, 11 Uhr, Grugapark/ 25. Juli, 15 Uhr, Kray / 26. August, 16 Uhr, Kettwig.

Die „singenden Vorleser“ bringen auch eine Flasche Rotwein mit

Bei der Erwachsenen-Fassung der Deckenkultur kommt noch eine Flasche Rotwein, eine kleine Knabberei und natürlich viel Amore dazu, wenn Veronika Maruhn und Sigi Domke als „die singenden Vorleser“ durch die Stadtteile ziehen. Intelligente und hochamüsante Texte über Liebe und Liebesleid, die Domke in den vergangenen Jahren verfasst hat, werden in Form von Liedern, Geschichten und Gedichten nun unter freiem Himmel präsentiert. Die Termine: 12. August, 19.30 Uhr, Grugapark/ 14. August, 18 Uhr, Werden/ 20. August. 19.30 Uhr, Freisenbruch/ 22. August, 18 Uhr, Kettwig. Den genauen Ort der Veranstaltung erfahren Interessierte nach der Anmeldung auf der Homepage. Buchungen unter: theaterzebula@gmx.de

Das Deckenpaket kostet 10 Euro fürs Kindertheater und 15 Euro fürs Konzert. Beide Programme wurden mit finanzieller Unterstützung des Essener Corona-Sonderfonds Kultur möglich.

