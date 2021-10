Essener Theater Paulinchen zeigt „Peter Pan“

Die Laienspielschar des Theater Paulinchens in Essen zeigt in diesem Jahr „Peter Pan“.

Seit 30 Jahren sorgt eine Laienspielschar in der Gemeinde St. Paulus dafür, dass Menschen Spaß haben und Geld für Bedürftige zusammenkommt. In diesem Jahr spielt das Theater Paulinchen „Peter Pan“.

Gespielt wird in der ehemaligen Pauluskirche in Essen-Gerschede

Zum Stück: Jeden Abend erzählt Wendy Darling ihren Brüdern John und Michael vom sagenumwobenen Nimmerland, in dem Peter Pan mit den verlorenen Kindern lebt und niemals erwachsen werden möchte. Umso größer ist die Überraschung, als Peter und seine Fee Tinker Bell sie eines Tages einladen, mit ins Nimmerland zu kommen. Wendy ahnt nicht, dass das Leben dort nicht so sorglos und friedlich ist, wie sie es sich gedacht hat. Denn der Pirat Hook sinnt auf Rache, weil Peter Pan einst die Hand von Hook an ein Krokodil verfüttert hat. Peter und seine Freunde haben alle Hände voll zu tun, viele Abenteuer zu bestehen, um nicht in die Hände von Captain Hook zu gelangen, der in der Zwischenzeit Tinker Bell auf seine Seite gezogen hat.

Gespielt wird in diesem Jahr nicht wie sonst im Gemeindesaal, sondern in der ehemaligen Pauluskirche, Tangabucht 12, in Gerschede. Insgesamt gibt es fünf Aufführungen: Freitag, 12. November, 16.30 Uhr, Samstag (13.11.) und Sonntag (14.11.), jeweils um 13.30 und 16 Uhr. Das Stück dauert 90 Minuten, es gibt keine Pause im eigentlichen Sinne. „Es gibt aber Bühnenwechsel, in denen ich das Publikum unterhalten werde und Akkordeon spiele“, erklärt Uwe Binder, der seit Gründung der Schauspiel-Gruppe dabei ist.

Es gilt die 2G-Regel für Kinder ab 16 Jahren

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene - geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren. Karten gibt es ab sofort unter 0201-699238, Restkarten gibt es auch an der Tageskasse. Ab 16 Jahren gilt die 2G-Regel, jüngere gelten durch den Schulbesuch als getestet. Kinder bis zu einer Körpergröße von 130 cm können einen Kindersitz mitbringen.

In diesem Jahr spendet das Theater Paulinchen einen Teil der Erlöse der Organisation „Peter Pan“ in Attendorn, die sich vor Ort für hilfsbedürftige Kinder einsetzt. Ein weiterer Teil geht an das neue ökumenische Paulushaus, wo die Spenden zweckgebunden für Belange des Theaters Paulinchen verwendet werden.

