Essener Taxifahrer mit Messer bedroht: Täter raubt sein Auto

Essen. Zuerst bedroht der Essener den Taxifahrer mit dem Messer, dann entwendet er den Wagen und flüchtet. Stunden später stellt ihn die Polizei.

Zuerst bedroht der Fahrgast den Taxifahrer am Samstag (4. Dezember) kurz nach Mitternacht in Essen-Leithe mit dem Messer, dann entwendet er das Taxi und flüchtet. Doch weit sollte er nicht kommen. Denn wenige Stunden später wird er von einer Polizeistreife gestellt und lässt sich widerstandslos festnehmen. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt wegen des schweren Raubdeliktes nun in Untersuchungshaft. Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst berichtet, wurde der Essener bereits von den Staatsanwaltschaften Dortmund und Essen in anderer Sache gesucht.

Wie die Polizei berichtet, habe sich der Taxifahrer (64) am Samstag gegen 0.25 Uhr über das Handy eines Passanten beim Notruf der Polizei gemeldet. Er berichtete den Beamten, dass er gegen Mitternacht einen Fahrgast am Hauptbahnhof Essen aufgenommen und zur Centrumstraße nach Leithe gefahren habe.

Dort habe der Gast den Fahrer plötzlich mit einem Messer bedroht und die Herausgabe aller Wertgegenstände verlangt. Zwar sei es dem 64-Jährigen zunächst noch gelungen, aus dem Taxi zu flüchten und einige Meter weit zu rennen. Er wurde jedoch von dem Räuber eingeholt und erneut mit dem Messer bedroht. Daraufhin händigte der Taxifahrer neben einer geringen Menge Bargeld ein älteres Handy aus.

Mit dem Handy eines hilfsbereiten Passanten alarmiert der Taxifahrer den Polizeinotruf

Der Räuber ging zum Wagen zurück, setzte sich ans Steuer und fuhr mit dem Taxi davon. Der Ausgeraubte habe daraufhin einen hilfsbereiten Passanten auf seine Lage aufmerksam gemacht und mit dessen Handy einen Notruf bei der Polizei absetzen können.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch zunächst erfolglos. Aber alle Taxizentralen und der ÖPNV waren über den Raub und das gestohlene Taxi informiert. Wie sich herausstellen sollte, mit Erfolg: Denn gegen fünf Uhr früh habe ein aufmerksamer Taxifahrer das gestohlene Fahrzeug auf der A 52 in Fahrtrichtung Essen gemeldet. Sofort richteten die Polizeiinspektionen Kontrollstellen ein.

An der Ausfahrt Essen-Kray (A 40) fuhr das Taxi später ab, wo es augenblicklich von einer Streifenwagenbesatzung verfolgt und in Höhe der Straße Am Zehnthof/ Ecke Marienstraße gestoppt werden konnte. Weil der Räuber zuvor ein Messer eingesetzt hatte, wurde er unter Vorhalt der Dienstwaffe angesprochen.

Wenige Stunden nach der Tat geht der Räuber der Polizei ins Netz

Den Aufforderungen der Polizisten sei der Mann widerstandslos gefolgt. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Sein äußeres Erscheinungsbild entsprach der Täterbeschreibung, die der Taxifahrer abgegeben hatte.

Der Festgenommene gab zu Protokoll, vor Antritt der Fahrt Drogen genommen zu haben. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorbringen. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe aus dem Raub.

