Düsseldorf. Ein Essener darf den 50. ICE 4 der Deutschen Bahn (DB) taufen, erstmals entscheidet das nicht die DB. Ganz frei ist er aber nicht in seiner Wahl.

Wer würde nicht gerne mal einen ICE taufen und sich einen Namen für den Zug ausdenken dürfen? In diese glückliche Lage war Lukas Termath aus Essen gekommen. Er hat sich beim Radio-Gewinnspiel durchgesetzt, wo die Teilnehmer an mehreren Tagen zehn kuriosen Begriffe erinnern mussten. Wer die meisten noch wusste, war der Sieger. Erstmalig haben nicht Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Namen eines Zuges bestimmt.

„Ich musste mich zwischen sechs Namen entscheiden“, sagt Termath. Alle Namensvorschläge waren konventionelle Ortsbezeichnungen, etwa Rheinland, Sauerland oder Bergisches Land. „Als Essener war ja klar, dass ich mich für den Namen Metropole Ruhr entscheide“, sagt er.

Wäre die Wahl über den Namen völlig frei gewesen, wären ihm auch andere Bezeichnungen eingefallen, sagt der 29-Jährige kurz vor der Taufe und schmunzelt. „Das wäre dann wohl nicht gut ausgegangen.“ Zum Preis gehört auch eine Bahncard 100, er darf kostenfrei ein Jahr lang in allen Züge der Deutschen Bahn reisen.

Essener darf ICE-Zug der Deutschen Bahn taufen und einen Namen auswählen

Zur Feier des Tages trägt er einen Anzug. „Es wird wohl meine erste und letzte ICE-Taufe“, sagt er. „Also habe ich mich chic gemacht.“ Aber auch weil er im Anschluss zu einer Hochzeit eingeladen sei.

Das Taufkind ist der 50. Zug des Typs ICE 4. Am Freitag, um 12 Uhr, versammeln sich Mitarbeiter der Bahn, des Herstellers Siemens, Politiker, Journalisten und natürlich der Sieger Termath auf Gleis 20 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs.

Lukas Termath vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof nach der Taufe. Als Andenken hat der Taufpate einen symbolischen Schlüssel des Zuges Metropole Ruhr bekommen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Zwei Geistliche beten für den ICE und segnen ihn, indem sie Weihwasser gegen die Verkleidung des Zuges spritzen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Bahn-Vorstand Roland Pofalla schütten Wasser aus der Ruhr gegen die Fenster. „Wasser hält er schon mal aus“, sagte Wüst und grinst.

NRW-Verkehrsminister nennt den Zug ein „geiles Gerät“

Um den Namen zu enthüllen, ziehen Pofalla, Wüst und Termath an einer Kordel, so dass ein roter Vorhang vom ICE gleitet. „Metropole Ruhr“ steht in grauer Schrift über der Fensterreihe.

Wäre die Entscheidung frei gewesen, wären bösen Zungen wohl auf andere Namen gekommen, wie Spätzünder, Speedy Gonzales oder Ausfaller – in Anbetracht der ständigen Verspätungen. Wer die ökologische Relevanz des Bahnreisens hervorheben wollte, wäre vielleicht auf Grüner Flitzer oder so gekommen. Wüst bezeichnete den Zug in seiner Rede immerhin als „geiles Gerät“. Doch nun heißt er Metropole Ruhr.

Dass er eine schlichte Ortsbezeichnung als Namen trägt, begründet die Deutsche Bahn damit, dass er zu großen Teilen im Ruhrgebiet gefertigt wurde und dort in Einsatz kommt. Nur seltsam, dass der Zug dann im Rheinland getauft wird. Warum nicht in Essen, Oberhausen oder Bochum? „Der Ort stand schon lange vor der Taufe fest“, erklärt Pofalla. Und sowas kann man natürlich nicht einfach so verlegen. Die Deutsche Bahn – spontan wie ein Fahrplan.