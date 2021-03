Essener Tanzschule hofft: mit Cha Cha Cha zum Weltrekord

In der Tanzschule Lentz wird auch während der Corona-Krise getanzt. Thomas Püttmann-Lentz zeigt zusammen mit Sandra Wilhelm, wie das geht. Bald ist Cha Cha Cha an der Reihe.

Essen. 30 Tanzschulen beteiligen sich bundesweit am Aufruf. Tänzer sollen auch in Essen für einen Weltrekord sorgen. Angesagt ist dabei „Home-Dancing“.

„Let’s dance“ heißt es am Samstag, 20. März auch in Essen. An diesem Tag beteiligt sich auch die Essener Tanzschule Lentz an einem bundesweiten Weltrekordversuch. 30 Tanzschulen aus ganz Deutschland sind insgesamt beteiligt, sie wollen den Fans lateinamerikanischer Rhythmen auch in Corona-Zeiten Beine machen. Und zwar auf dem heimischen Parkett, denn ausgeführt wird der Rekord natürlich im digitalen „Home-Dancing“ per Zoom-Videokonferenz.

Unter dem Motto „1, 2, Cha Cha Cha – gemeinsam zum Weltrekord“ erhoffen sich die Organisatoren rund 2.000 Personen, die ab 17.30 Uhr drei Minuten lang gemeinsam die Hüften schwingen und so für einen neuen Weltrekord sorgen. Damit am Ende auch alles seine Richtigkeit hat und der Weltrekord offiziell in die Rekordbücher eingetragen werden kann, wird die Aktion vom Rekord-Institut für Deutschland überwacht. Das RID ist das deutschsprachige Pendant zum internationalen Weltrekordbuch aus London.

Für alle, die den Cha Cha Cha nicht beherrschen oder die eigenen Tanzkenntnisse noch etwas auffrischen wollen, bietet die Tanzschule vor dem Weltrekordversuch noch Trainingseinheiten an, in denen kleine Folgen unterrichtet werden, die dann am 20. März getanzt werden können; es seien bei dem Event aber auch eigene Schrittfolgen erlaubt, heißt es.

Alle Interessierten, die an dem Weltrekordversuch teilnehmen möchten, können sich per E-Mail direkt anmelden (tanzschule-lentz@t-online.de). Anmeldeschluss ist am 15. März.

