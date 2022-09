Essener Süden: Kampfabstimmung in der Bezirksvertretung

Ort der politischen Auseinandersetzung: das Kettwiger Rathaus. Im großen Sitzungssaal ging es am Dienstag hoch her.

Essener Süden. In der Bezirksvertretung für den Essener Süden ist dicke Luft. Warum Grüne und SPD die Wahl zum stellv. Inklusionsbeauftragten hart kritisieren.

Dicke Luft herrschte am Dienstag (27. September) im großen Saal des Kettwiger Rathauses. Die Wahl für den Posten des stellvertretenden Inklusionsbeauftragten geriet in der Bezirksvertretung IX zur Kampfabstimmung.

Gegen den von der Fraktion der Grünen vorgeschlagenen und von der SPD unterstützten Kandidaten Dr. Werner Strahl (bekannt als langjähriger Vorsitzender von Cap Anamur) trat Gerd Kolbecher (FDP) an. Der liberale Einzelvertreter in der BV (und gleichzeitig deren vierter Bürgermeister) gewann in geheimer Wahl mit 7:6 Stimmen.

Dr. Werner Strahl genießt hohe Anerkennung

Werner Strahl war bereits in der Abstimmung am 30. August als Kandidat der Grünen für das Amt des Inklusionsbeauftragten angetreten, dort aber gegen die Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt (CDU) unterlegen. Heike Lohmann (SPD), die sich ebenfalls für dieses Amt beworben hatte, zog ihre Kandidatur für einen nun zu vergebenden Stellvertreter-Posten zurück, „weil ich die Kompetenz von Dr. Strahl in der Sache nicht bieten kann“, erklärte sie gegenüber dieser Redaktion auf Nachfrage.

Ludger Hicking-Göbels, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der BV, reagiert in einer Stellungnahme scharf: „CDU und FDP haben mit ihren Kandidaturen gegen Werner Strahl die pure Arroganz der Macht gezeigt. Bundesverdienstkreuzträger Werner Strahl genießt ein hohes nationales und internationales Renommee und hätte mit seinem medizinischen Wissen die Bezirksvertretung und den städtischen Inklusionsbeirat bereichern können.“

Bekannt für seine Arbeit für die Cap Anamur: der Werdener Kinderarzt Dr. Werner Strahl, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Foto: Heinz-Werner Rieck / FUNKE Foto Services

Der Vorgang sei „undemokratisch im Hinblick auf den Umgang mit den Grünen als größter Oppositionsfraktion in der BV IX“. Statt wie in anderen Bezirksvertretungen auf die Größe der Fraktionen bei der Benennung von Beauftragten zu achten, hätten sich CDU und FDP nahezu alle Beauftragtenposten selbst zugeschanzt, so der Vorwurf von Hicking-Göbels.

Bezirksbürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

Er zählt auf: Die CDU habe mit der Kinder- und Jugendbeauftragten, der Inklusionsbeauftragten, dem Mobilitätsbeauftragten und stellvertretenden Mobilitätsbeauftragten, dem Kulturbeauftragten sowie der stellvertretenden Seniorenbeauftragten sechs Personen benannt. Die 3,8-Prozent-Partei FDP, mit nur einem Sitz in der BV, stelle den Sportbeauftragten, seinen Stellvertreter, den stellvertretenden Inklusionsbeauftragten und die stellvertretende Kulturbeauftragte. „Die Grünen konnten lediglich den stellvertretenden Kinder- und Jugendbeauftragten mit ihrem BV-Mitglied Fabian Griechen benennen.“

Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt weist die Vorwürfe indes zurück: „In einer demokratischen Wahl hat das Gremium Gerd Kolbecher für das Amt bestimmt.“

Mitwirkung im Inklusionsbeirat Gewählt wurden diese Inklusions-Beauftragten in den Bezirksvertretungen: Sabine Porrmann (Grüne) in der BV I, Benjamin Thomas (CDU) und Volker Hermey (Grüne) als Stellvertreter in der BV II, Maria Lüttringhaus und als Stellvertreter Gülay Acar (beide keine BV-Mitglieder, nominiert durch Grüne) in der BV III, Liu Cao (CDU) in der BV IV, Rudolf Vitzthum (CDU) und Susanne Hase (Grüne) als Stellvertreterin in der BV VI, Peter Konrad (kein BV-Mitglied) in der BV VII, Marc Hubbert (CDU) in der BV VIII sowie Gabriele Kipphardt (CDU) und als Stellvertreter Gerd Kolbecher (FDP) in der BV IX. Die Beauftragten vertreten die Bezirke im Inklusionsbeirat der Stadt Essen, dessen Gründung im Februar 2022 beschlossen wurde. Ziel ist es u.a., Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen.

Benjamin Brenk (SPD), stellvertretender Bürgermeister der BV IX, bedauert es sehr, „dass ein Mann wie Dr. Werner Strahl mit solch hoher Anerkennung für seine Arbeit keine Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg“ gefunden habe. Damit sei eine Chance vertan worden, im neu geschaffenen Inklusionsbeirat der Stadt Essen durch eine fachkompetente Person für die Belange der eingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürger vertreten zu sein.

Was die SPD außerdem moniert: „In der jüngsten Sitzung wurden nun nicht von vornherein die Kandidaten benannt, sondern erst verschiedene technische Vorgänge angesprochen.“ Daraufhin habe der stellvertretende Bezirksbürgermeister Benjamin Brenk sich veranlasst gesehen, die geheime Wahl zu beantragen. Erst danach sei bekannt gegeben worden, dass der Liberale Gerd Kolbecher für den Posten des Stellvertreters kandidieren werde.

SPD reagiert mit einem lakonischen Kommentar

„Bedauerlicherweise müssen die Menschen in unserem Bezirk durch diese Wahl wieder einmal zur Kenntnis nehmen, dass Fachkompetenz offensichtlich hinter Postenverteilung zurückstehen muss“, heißt es in der Stellungnahme der SPD. Und die Fraktion wird im Ton lakonisch: „Es ist schon erstaunlich, wie die FDP sich ihre Stimme zur Mehrheitsbildung immer wieder von der CDU vergolden lässt.“ Dass sich auch altgediente Mitglieder der Union im Bezirk für dieses „unwürdige Schauspiel hergeben“, verwundere die Sozialdemokraten.

„Wir hoffen, dass die Stimmen der Vernunft bald wieder die Oberhand in der CDU-Fraktion gewinnen“, so Heike Lohmann, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen