Essen. Essener Sternsinger überraschen mit besonderen Ideen. Dieses Jahr verteilen sie ihren Segen sogar am Montag in der Fußgängerzone.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener Sternsinger: Sie rappen oder warten am Supermarkt

Vielleicht hat man sich knapp verpasst. Vielleicht lag diese Straße auch einfach nicht auf der Route der Sternsinger und deshalb haben sie nicht geklingelt. Wenn die Heiligen Drei Könige in diesen Tagen durch Essen ziehen, erreichen sie natürlich nicht jeden Haushalt. Deshalb haben Essener am Montag, 6. Januar, die Chance, selbst zu ihnen zu gehen und sich den weihnachtlichen Segen abzuholen. Dass die Sternsinger in diesem Jahr erstmals mitten im Einkaufstrubel der Innenstadt singen und dort Besucher empfangen, ist ein Zeichen dafür, dass die traditionsreiche Hilfsaktion durchaus mit der Zeit geht.

Essen Besuch beim Bischof Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger in Essen 442.087,96 Euro gesammelt – und damit gut 50.000 Euro mehr als im Jahr 2018. Das teilte das Bistum mit. Auch in diesem Jahr sammeln die Sternsinger Geld für Bedürftige. Die Aktionen stehen unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, werden Essener Sternsinger Bischof Franz-Josef Overbeck besuchen und den Segensspruch „20*C+M+B+20“ an das Bischofshaus schreiben.

Seit einigen Jahren ist davon die Rede, dass immer weniger Kinder und Jugendliche in die Rolle der Heiligen Drei Könige schlüpfen. Das Bistum Essen und einzelne Gemeinden überlegen sich deshalb Strategien, um dennoch viele Menschen zu erreichen. Vor zwei Jahren hatte das Bistum ein Werbe-Video gedreht, das bei Facebook und in anderen Netzwerken gefeiert wurde. Darin drängten sich Sternsinger mit Instrumenten in ein Taxi und performten dort einen hörenswerten Rap-Mischmasch aus dem Popsong „No Roots“ von Alice Merton und dem Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“.

Am 6. Januar verteilen die Sternsinger vor dem Essener Dom ihren Segen

Dieses Jahr nun die öffentlichkeitswirksame Aktion an zentraler Stelle in der Innenstadt. Ab 12.30 Uhr stehen die Sternsinger am Montag vor der Anbetungskirche am Essener Dom und singen gemeinsam mit Cityseelsorger Bernd Wolharn für alle die, die nicht besucht wurden. Außerdem verteilen sie, so lange der Vorrat reicht, den beliebten Haussegen als Aufkleber.

Mit Freude im Einsatz: Junge Sternsinger auf dem Weg zum nächsten Haus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Etwas Besonderes lassen sich auch die Katholiken auf der Ruhrhalbinsel immer wieder einfallen. Vor drei Jahren waren sie die Ersten in der Region, die nicht nur von Haus zu Haus zogen, sondern auch so genannte Segenspunkte im Stadtteil Überruhr anboten, zu denen die Menschen selbst hinkommen konnten. „Unsere Segenspunkte haben viele Nachahmer gefunden“, sagt Thomas Weiß, der den Sternsinger-Einsatz für die Gemeinde St. Suitbert koordiniert.

Auf der Ruhrhalbinsel wird es zwei Ü60-Gruppen bei den Sternsingern geben

Mittlerweile hat sich aus der Idee der Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel eine kleine Tradition entwickelt. Es gibt Angebote zum „Segen bringen“ und Angebote zum „Segen holen“. Am Samstag hatten sich Sternsinger von St. Josef vor dem Supermarkt positioniert, kommenden Samstag stellen sich die Kollegen von St. Suitbert vor dem Supermarkt auf. „Viele Menschen nehmen dieses Angebot an und bringen Süßigkeiten und Spenden mit zu diesem Treffpunkt“, sagt Weiß.

Im vergangenen Jahr war – ebenfalls auf der Ruhrhalbinsel – die erste reine Ü60-Sternsingergruppe unterwegs. „Das hat allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass wir in diesem Jahr noch eine zweite Gruppe auf die Straße schicken“, sagt Weiß. Das komme auch bei den Kindern gut an. „Für sie ist es ein schönes Vorbild, wenn sie sehen, dass Erwachsene in die Rolle der Heiligen Drei Könige schlüpfen und sich mit Freude engagieren.“

Viele Kinder basteln mit viel Liebe ihre Kronen selbst

In den allermeisten Fällen sind es aber weiterhin die Kinder und Jugendlichen, die sich als Caspar, Melchior und Balthasar verkleiden. Wie viele Sternsinger in diesem Jahr insgesamt durch Essen ziehen werden, vermag beim Bistum derzeit noch niemand zu sagen.

Thomas Rünker verfolgt seit Jahren die Dreikönigs-Aktionen seiner Gemeinde rund um St. Bonifatius in Huttrop. „Es bleibt immer eine kleine Überraschung, wie die Vorbereitungstreffen angenommen werden.“ Er berichtet aber auch davon, dass sich viele Familien und Kinder gerne engagieren. „Mit ganz viel Liebe werden beispielsweise die Kronen gebastelt, die die Kinder dann bei ihrem Einsatz tragen.“