Essener Sternekoch Nelson Müller eröffnet neues Lokal

Essen. Nelson Müller erweitert sein gastronomisches Reich. Aktuell zieht es den Essener Sternekoch dafür in den Norden der Republik.

Den Essener Sternekoch Nelson Müller zieht es jetzt auch in den Norden. Müller will am Montag (22. Mai) sein neues Restaurant auf der ostfriesischen Nordsee-Insel Norderney eröffnen. Das kündigte der Koch bereits vor einigen Tagen auf seiner Facebook-Seite an.

Das Lokal mit dem Namen „Müllers auf Norderney“ ist das dritte der Marke „Müllers“. Neben seinem Lokal „Müllers“ an der Rü, das Müller 2014 eröffnete, besitzt er auch ein Restaurant im Rheingau in der Nähe von Mainz und Wiesbaden. Müllers Restaurant „Schote“ in Essen wurde Anfang April vom Guide Michelin wieder mit einem Stern ausgezeichnet.

Müllers Speisekarte auf Norderney: Von Currywurst bis Kaviar

In dem neuen Lokal, das auf Norderney direkt am Weststrand gelegen ist, sollen Gäste Mittag- und Abendessen sowie Kleinigkeiten am Nachmittag erhalten. Wie die Speisekarte im Internet verrät, kostet die Kalbs-Currywurst mit belgischen Pommes und selbst gemachter Mayo 17,50 Euro. Das Wiener Schnitzel mit Beilage 28,50 Euro. Auch Austern und Kaviar stehen auf der Karte.

Nelson Müller macht momentan aber nicht nur mit der Neueröffnung auf Norderney Schlagzeilen. In der neuen Staffel der Koch-Show „The Taste“ auf Sat.1 (mittwochs, 20.15 Uhr) gehört er zur Jury. Er löste dort den Sternekoch Frank Rosin ab.

