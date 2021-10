Essener Sternekoch Berthold Bühler versteigert Kochschürze

Essen-Werden. „Essen für Essen – Spenden mit Genuss“: Spitzenköche wie Erika Bergheim und Berthold Bühler kochten für Flutopfer. Dann gab’s eine Überraschung.

In Essen hat das Ruhr-Hochwasser im Juli zahlreiche Schäden verursacht. Patrick Jabs von der Kochschule „Lecker Werden“ hat deshalb die Idee, ein Benefizmenü zu kochen.

hat das Ruhr-Hochwasser im Juli zahlreiche Schäden verursacht. Patrick Jabs von der hat deshalb die Idee, ein zu kochen. Dafür holt er namhafte Spitzenköche wie Erika Bergheim und Berthold Bühler mit ins Boot.

und mit ins Boot. Der Erlös aus dem Eintritt der Gäste und der Versteigerung von Kunstwerken geht an die Caritas Essen.

Ein Sprichwort besagt, dass viele Köche den Brei verderben. Doch es kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Unter dem Motto „Essen für Essen – Spenden mit Genuss“ fand in den Räumlichkeiten der Kochschule „Lecker Werden“ ein Benefizevent für die Opfer des Ruhr-Hochwassers statt. Am Herd standen unter anderem die Sterneköche Erika Bergheim und Berthold Bühler.

Als der Essener Patrick Jabs von Winzern als Gastkoch zu einer Benefizveranstaltung in die stark vom Hochwasser geschädigte Region an der Nahe eingeladen wurde, überlegte er kurzerhand gemeinsam mit seiner Frau Stefanie eine ähnliche Veranstaltung direkt vor der Haustür zu organisieren. Diese fand nun am 10. Oktober statt.

Viele Menschen unterstützten das Benefizprojekt

Beim Kochevent wurden sechs Gänge serviert. Lieferanten und Geschäftspartner von Patrick Jabs stellten die Lebensmittel zur Verfügung. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Mitte Juli kam es ja auch in unserer Stadt zu starken Schäden, wie etwa in Kettwig, Werden oder auch in Steele“, so der Koch, der gemeinsam mit seiner Frau die Kochschule „Lecker Werden“ betreibt. „Wir wollten den betroffenen Menschen unbedingt helfen“, so Jabs. Der anfänglichen Idee folgten nicht nur schnelle Taten sondern auch viele Menschen, die das Projekt unterstützen wollten.

Dank guter Kontakte gelang es Jabs, Lieferanten und Geschäftspartner sofort dazu zu bewegen, Lebensmittel und Getränke für das Benefizmenü zu spenden. So kamen unter anderem Wein, Champagner, Bier und Wasser sowie Fisch, Fleisch, Gemüse, Käse oder Eis zusammen. Doch mit den Produkten alleine ist es ja nicht getan. Diese müssen schließlich auch verarbeitet und zubereitet werden, bevor sie auf die Teller kommen.

Namhafte Gastronomen standen am Herd von „Lecker Werden“

Für diese Aufgaben holte Jabs befreundete und namhafte Gastronomen aus der Nachbarschaft ins Boot, die allesamt sofort und ohne Zögern ihre Teilnahme bestätigten. Gemeinsam schickten sie ein mehrgängiges Menü aus der „Lecker Werden“-Küche.

Die Lachs-Vorspeise von Sternekoch Berthold Bühler (ehemals Restaurant Résidence, Kettwig), eine Topinambursuppe vom Team des Restaurants Schiffers, ein schottisches Lammcarré vom Restaurant Chefs und Butchers, ein Rinderrücken zubereitet von Sterneköchin Erika Bergheim (vormals Schlosshotel Hugenpoet, ab November mit eigenem Restaurant Pierburg) sowie ein Käse- und ein Dessertgang.

Der Erlös wird an den Caritasverband Essen gespendet

Für den guten Zweck wurden Kunstwerke von Leo-Leander Namislow sowie von Harald Schlüter versteigert. Im Bild: Auktionator Klaus-Peter Großmann und Patrick Jabs von „Lecker Werden“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

In den Genuss der Speisen und der begleitenden Getränke kamen nun 47 Gäste, die pro Kopf 299 Euro für dieses Menü bezahlten. Jedoch nicht allein für das kulinarische Erlebnis, sondern hauptsächlich, um zu spenden. Denn der komplette Erlös wird an den Caritasverband für die Stadt Essen e. V. gespendet. Die Übergabe erfolgt bereits in den nächsten Tagen.

Neben den Einnahmen durch die Eintrittsgelder wurden zwischen den Gängen noch zwei Gemälde des Künstlers Leo-Leander Namislow höchstbietend versteigert. Somit landeten schon mal knapp 20.000 Euro im Spendentopf.

Berthold Bühler gab spontan seine Kochschürze her

Am Ende des Tages wurde die Summe noch etwas aufgestockt: Berthold Bühler gab spontan seine Kochschürze mit „30 Jahre Résidence“-Stickerei unter den Auktionshammer. Aus dem anfänglichen Startpreis von 50 Euro wurden sage und schreibe 1300 Euro.

Engagiert am Herd Beteiligt waren von „Chefs & Butchers“ Michael Scheil, von der „Pierburg“ Erika Bergheim, vom ehemaligen Restaurant „Résidence“ Berthold Bühler sowie vom „Schiffers im alten Löwen“ Daniel Schiffer. Versteigert wurden Werke des Künstlers Leo-Leander Namislow sowie von Harald Schlüter.

Michael Scheil vom Chefs und Butchers legte noch ein Abendessen in seinem Restaurant mit Patrick Jabs als Gastkoch oben drauf. Alles in allem konnte so eine Summe von über 21.000 Euro erzielt werden.

„Ich bin überwältigt und absolut glücklich“, freut sich der Initiator Patrick Jabs über die gelungene Veranstaltung, über die Spendenbereitschaft der Gäste, über den Einsatz der Gastronomen sowie über das Engagement aller, die ihren Teil dazu beigetragen haben. „Toll, was man gemeinsam erreichen kann“, so Jabs.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen