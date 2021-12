Essener stellt Verdächtige: Sie rufen „Messer“ und flüchten

Essen. Die Tat hat sich bereits am 19. Juni Essen-Leithe ereignet. Nun sucht die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher mit einer Fotofahndung.

Tatort Gartenlaube: Zwei unbekannte Männer sind in Essen-Leithe bereits am 19. Juni auf frischer Tat erwischt worden. Doch als sie „Messer“ rufen, lässt der Besitzer der Gartenlaube sie los. Nun sucht die Polizei mit Hilfe einer Fotofahndung nach den beiden.

Um 2.55 Uhr habe das Licht des Bewegungsmelders auf dem Nachbargrundstück den 29 Jahre alten Essener geweckt, so die Polizei. Als er nach draußen schaut, bemerkt er zwei unbekannte Männer, die sich seinem Grundstück nähern. Die Sache kommt ihm merkwürdig vor, also geht er in seinen Garten.

Schon am Tag zuvor sind die Verdächtigen auf dem Nachbargrundstück gesehen worden

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diese beiden Männer? Foto: Polizei Essen

Auf der Wiese habe einer der Unbekannten Schmiere gestanden, der andere macht sich an der Gartenlaube zu schaffen. Daraufhin packt sich der 29-Jährige den mutmaßlichen Täter an der Laube und hält ihn fest.

Auf einmal habe der Unbekannte auf der Wiese einen Gegenstand gezückt und „Messer“ gerufen. Der Besitzer der Laube habe den Täter deshalb losgelassen.

Der 29-Jährige will die beiden verdächtigen Männer schon einen Tag zuvor auf dem Grundstück seines Nachbarn gesehen haben. Dort hätten sie eine Videokamera kaputt geschlagen. Der Essener filmte die beiden bei der Tat.

Anhand des Videomaterials fragt die Polizei: Wer kennt diese Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0201/8290 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen