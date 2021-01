Essener Stadtspitze sagt für Januar geplante Ratssitzung ab

Essen Weniger Kontakte, so heißt die Devise auch in der Stadtpolitik. Aus diesem Grund hat der Oberbürgermeister die anstehende Ratssitzung abgesagt.

Wo das öffentliche Leben Corona-bedingt in weiten Teilen stillsteht, will auch die Stadtpolitik nicht so tun, als ginge sie das alles nichts an. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat deshalb die für den 20. Januar geplante Ratssitzung in der Grugahalle abgesagt. Zuvor hatte die AfD erneut eine sogenannte "Pairing"-Vereinbarung für die einvernehmliche Verringerung der Fraktionsstärken abgelehnt. Die Rats-Ausschüsse tagen gleichwohl wie geplant, eine Handvoll zeitkritischer Rats-Themen soll darüber hinaus am Mittwoch im Rahmen der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen werden.