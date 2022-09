Sportvereine fürchten Folgen der Energiekrise

Was kommt in der Energiekrise auf Essens Sportvereine zu? Manche fürchten, die Lichter könnten bald ausgehen.

Die Energiepreise treiben vor allem Vereine mit eigenen Sportstätten um. Es gehe um die Existenz. Auch der Essener Sportbund macht sich Sorgen.

Frank Ritter hat die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz noch im Ohr: „You’ll never walk alone!“ Niemand werde in der aktuellen Energiekrise alleingelassen. „Gilt das auch für die Sportvereine?“, fragt sich Frank Ritter, 1. Vorsitzender des TuS Essen-West 81.

Nicht nur bei den Verantwortlichen des Traditionsvereins aus Holsterhausen wachsen in diesen Tagen die Sorgen angesichts steigender Preise für Gas und Strom. „Die Vereine sind unsicher, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt“, sagt Thorsten Flügel, Geschäftsführer des Essener Sportbundes (Espo).

Das gilt allen voran für jene, die über vereinseigene Sportanlagen verfügen wie den Fußballverein von der Kepplerstraße. Vorsitzender Frank Ritter hat schon einmal nachgerechnet. „Wenn sich die Energiekosten verdoppeln, können wir das nicht mehr aus unseren Mitgliedsbeiträgen finanzieren.“ Auch die 6000 Euro Zuschuss, die der Verein pro Jahr von den Sport- und Bäderbetrieben der Stadt Essen bekomme, reichten dann nicht mehr aus. Aufs Flutlicht könnten die Fußballer aber nicht verzichten. Die Jugendmannschaften trainierten ab 18 Uhr. Im Herbst wird es da schon dunkel. „Den Spielbetrieb müssten wir wohl einstellen“, so Ritter.

Andere verlangen mehr Geld von den Sportlern. Wer beim traditionsreichen Etuf weiterhin Tennis spielen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen. Der Club hat die Preise um 30 Prozent erhöht. Denn das Beheizen der riesigen Hallen ist kostspielig.

Betroffen von der Krise ist auch der Espo. Geschäftsführer Thorsten Flügel befürchtet das Schlimmste. Der Dachverband der Essener Sportvereine hat zwei Bäder von der Stadt gepachtet: das Friedrichsbad und das Nord-Ost-Bad. Sollten die Energiepreise durch die Decke gehen, wonach es derzeit aussieht, „müssten wir zumachen“.

Absenken der Wassertemperatur um zwei Grad

Noch behilft sich der Espo mit dem Absenken der Wassertemperatur um zwei Grad. Seine Mitglieder hat der Dachverband der Essener Sportvereine in einem Rundschreiben zum Energiesparen aufgefordert. „Wir alle können nicht davon ausgehen, dass es in unserem Bereich so weitergehen kann wie bisher“, heißt es darin.

Betroffen seien vor allem jene Vereine, die ein Sport- und Gesundheitszentrum oder ein Schwimmbad betreiben. Der Espo gibt seinen Mitgliedern praktische Ratschläge an die Hand: Duschzeiten so kurz wie möglich halten, während des Einseifens Wasser abstellen, und: „Der Letzte macht das Licht aus.“

Im Hallenbad in Kupferdreh geben sie dies weiter an die Badegäste. „Wir können nur appellieren“, sagt Elisabeth Nüchter, Betriebsleiterin der Interessengemeinschaft Stadtbad Kupferdreh, die das Schwimmbad seit nunmehr drei Jahrzehnten in Eigenregie betreibt. „Die Nutzer haben es selbst in der Hand, ob es dabei bleibt“, sagt Elisabeth Nüchter und setzt auf die Bereitschaft der Besucher, beim Energiesparen mitzuhelfen.

An ein paar Stellschrauben hat die IG selbst gedreht: Die Sauna, die schon zu Corona-Hochzeiten geschlossen war, bleibt kalt. Die Duschen laufen weniger lang als bislang üblich. Und wie in allen Bädern wurde die Wassertemperatur gesenkt; statt Baby-Schwimmen bietet der Betreiber Schwimmkurse für Kinder ab vier Jahren an.

Ob das genügt? Für den Energieverbrauch des Hallenbades kommt die Stadt Essen auf. Das gilt für die allermeisten Sportstätten zwischen Karnap und Kettwig.

Die MTG Horst, einer der mitgliederstärksten Vereine der Stadt, nutzt laut Geschäftsführer Eiko Rümker neben dem vereinseigenen Sport- und Gesundheitszentrum etwa 20 städtische Sporthallen. „Inwieweit wird die Stadt die steigenden Kosten weitergeben?“, fragt sich wohl nicht nur Eiko Rümker.

Was dürfen die Sportvereine von der Stadt erwarten? Das möchte auch die FDP wissen. In einem Antrag an den Sportausschuss des Stadtrates fordern die Liberalen die Verwaltung auf, die „fiskalischen Möglichkeiten“ zu schaffen, damit Vereins- und auch Schulsport trotz steigender Belastungen weiter angeboten werden können. Im Klartext sei das ein Hilfspaket, sagt Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß.

Um welche Sportvereine geht es? Und um wie viel Geld? Die Sportverwaltung sei dabei, dies gemeinsam mit dem Espo herauszufinden, sagt Essens Sportdezernentin Simone Raskob. Der Etat der Sport- und Bäderbetriebe soll mit Blick auf die steigenden Energiekosten erhöht werden. Darüber wird mit dem Kämmerer zu reden sein und auch mit der Politik, die letztendlich entscheidet. „Niemand möchte, dass die Vereine in die Knie gehen“, betont Raskob.

Dass Sportstätten geschlossen werden könnten, schließt die städtische Beigeordnete zum jetzigen Zeitpunkt aus. „Solange wir dürfen, machen wir weiter.“ Es sei denn, der Bund mache andere Vorgaben.

Das klingt schwer nach „You’ll never walk alone“. Frank Ritter vom TuS Essen-West 81 wird es gerne hören. Was das Versprechen wert ist, wird man sehen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen