Essener Spielzeugladen behauptet sich gegen Online-Handel

Claudia Enkelmann hat sich mit der Eröffnung ihres Spielzeugladens Rü-Rabauken in Essen-Rüttenscheid einen Traum erfüllt.

Essen-Rüttenscheid. In Zeiten des Online-Handels gibt es nicht mehr allzu viele inhabergeführte Spielzeugläden in Essen. Zu den verbliebenen gehören die Rü-Rabauken.

In den Regalen stapeln sich Kuscheltiere, Bücher, Holzperlensets, Kreide und Stifte. Hier stehen Schleich-Tiere ordentlich nebeneinander aufgereiht, dort hängen Kinderrucksäcke mit Tiermotiven. Der Rüttenscheider Spielzeugladen Rü-Rabauken ist ein Kleinod für Kinder und Eltern. Trotz Online-Trend feiert er in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Claudia Enkelmann (55) hat sich mit dem Geschäft einen Traum erfüllt. Als ihre Kinder sehr jung waren, arbeitete die gelernte Erzieherin auf 450-Euro-Basis in einem Spielwarenladen. Dann ergab sich die Möglichkeit, die Räumlichkeiten an der Franziskastraße 31 zu übernehmen – und Enkelmann griff zu. Bis heute blickt sie optimistisch in die Zukunft, obwohl ihre Branche einem großen Wandel unterworfen ist.

Rüttenscheider Einzelhändlerin: Gut verkaufen sich Kleinartikel wie Lego und Playmobil

Viele Eltern kaufen Spielzeug inzwischen online, vor allem inhabergeführte Spielwarengeschäfte gibt es nur noch wenige. Vor kurzem gab die Kette Mytoys bekannt, alle Filialen in Deutschland inklusive des Ladens im Altenessener Allee-Center zu schließen. Der Spielwarenladen Küchmeister in Stoppenberg hatte 2021 geschlossen, weil die Inhaberin mit 86 Jahren in Rente gegangen war und sich kein Nachfolger fand. Neueröffnungen – wie die von Dranges Spielzeugladen in Heisingen 2021 – sind relativ selten.

Barbara Rychwalski, Claudia Enkelmann und Petra Peper (v.l.) gehören zum Team der Rü-Rabauken in Essen-Rüttenscheid. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Als Claudia Enkelmann ihren Laden im Jahr 2013 eröffnete, hatte der Boom des Online-Handels gerade begonnen, erinnert sich die Einzelhändlerin. Deshalb habe sie von Anfang an auf ein anderes Sortiment gesetzt als ihre Vorgängerin. „Vorher gab es hier zum Beispiel auch größere Möbel“, berichtet sie. So etwas kauften Eltern aber fast nur noch im Internet, deshalb biete sie Mobiliar nur noch auf Bestellung an. „Gut laufen vor allem Kleinartikel bis 40 oder 50 Euro“, so Enkelmann. Lego und Playmobil seien beispielsweise beliebt, genau wie Geschenke zur Geburt und Tonieboxen. Grundsätzlich sei es wichtig, ein breites Angebot zu haben.

Rüttenscheider Spielzeugladen bekommt bewusst keinen eigenen Online-Shop

Während der Corona-Pandemie bekamen Online-Shops noch einmal einen großen Schub, der stationäre Einzelhandel dagegen wurde ausgebremst. Für das Team der Rü-Rabauken galt es, erfinderisch zu sein. „Bis auf die Zeit des kompletten Lockdowns haben wir immer weiter gemacht“, erzählt Barbara Rychwalski, die seit über neun Jahren in dem Spielwarenladen arbeitet.

Sie setzten auf Verkauf an der Tür, führten die Kundinnen und Kunden virtuell durch den Laden, verschickten Fotos und Videos bei WhatsApp. So kamen sie durch die Krise. Selbst einen Online-Shop an den Start zu bringen, ist für Claudia Enkelmann übrigens keine Option. „Für kleine Geschäfte lohnt sich das einfach nicht“, sagt sie. Der Verwaltungsaufwand sei schlicht zu hoch. Jeden Artikel einzeln hochzuladen und die Bestellungen zu bearbeiten, sei nur schwer machbar.

Der Spielzeugladen Rü-Rabauken liegt an der Franziskastraße 31. Die Nähe zur Rüttenscheider Straße beschere ihr viel Laufkundschaft, sagt Inhaberin Claudia Enkelmann. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zentrale Lage in der Nähe der Rüttenscheider Straße ist hilfreich für Spielwarenladen

Diese Spielzeugläden gibt es in Essen Spielwaren gibt es noch in verschiedenen Essener Stadtteilen zu kaufen. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Smyths Toys (ehemals Toys R Us) Hollestraße 3 im Essener Zentrum

Kram und Kinkerlitz, Kupferdreher Straße 182 in Kupferdreh

Dranges Spielzeugladen, Bahnhofstraße 7 in Heisingen

Klabauterladen, Stadtwaldplatz 8 in Stadtwald

Kröber & Co., Brückstraße 25 in Werden

Frechdachs, Hauptstraße 88 in Kettwig

Galeria Karstadt im Limbecker Platz

Das Geschäft sei sicher „kein Ponyhof“, betont Claudia Enkelmann. Die Energiekrise habe die Situation für kleine Läden noch einmal schwieriger gemacht. Wie sich die Umsätze in diesem Jahr entwickelten, müsse man abwarten. Trotzdem blickt sie positiv in die Zukunft: „Wir freuen uns, dass wir viele junge, neue Kunden haben. Viele wollen das Spielzeug dann eben doch anschauen und anfassen.“ Zudem profitiere ihr Geschäft von der guten Lage nahe der Rüttenscheider Straße, sodass Laufkundschaft häufig zu ihr hinüber schlendere. Und nicht zuletzt kämen häufig Kundinnen und Kunden aus anderen Städten, in deren unmittelbarer Nähe es keinen Spielzeugladen mehr gebe.

Enkelmann und ihr Team setzen auf eine ausführliche Beratung, um sich von Online-Händlern abzuheben. Außerdem versuchen sie, an verschiedenen Stellen kleine Aufmerksamkeiten zu bieten oder besondere Ideen umzusetzen. So gibt es einen Einpackservice, der auch Bonbons oder Kleinigkeiten wie ein Armband am Geschenk umfasst.

Zu Geburtstagen oder anderen Festlichkeiten bieten die Rü-Rabauken gewissermaßen das Pendant zur Amazon-Wunschliste an: Eltern können allein oder gemeinsam mit ihren Kindern einen Geschenkkorb zusammenstellen. Die Geburtstagsgäste kommen dann in den Laden, um etwas davon auszusuchen und verschenken.

Der Spielzeugladen Rü-Rabauken ist montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es am 19. August ein Fest mit dem Kindermusiker Heiko Fänger, der dann seine vierte CD vorstellt.

