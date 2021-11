Essener SPD-Politiker sieht Lindt-Ansiedlung eher als Chance

Essen. Die Landes-SPD bewertet die subventionierte Miete in Essen für den Konzern Lindt kritisch. Der SPD-Mann in der Entscheider-Jury sieht das anders.

Die Landtags-SPD sieht die subventionierte Ansiedlung von Lindt an der Limbecker Straße sehr kritisch, doch Urs Wohlthat (SPD), der als Mitglied der Bezirksvertretung I (Stadtmitte) in der Vergabe-Jury an der Entscheidung mitwirkte, hält sein positives Votum weiterhin aufrecht: „Ich sehe das eher als Chance für den Standort.“ Kritisch könne man allerdings das Landesprogramm insgesamt bewerten, das NRW-weit 70 Millionen Euro für die Subventionierung von Mieten in Innenstadtlagen bereit stellt, dessen Vergabekriterien aber nach Ansicht von Wohlthat zu unpräzise formuliert seien.

Lindt könnte Anlass sein, die Vergabekriterien des Landesprogramms zu präzisieren

Ziel ist es, eine Belebung zu schaffen und Unternehmen anzusiedeln, die sich die in der Regel hohen Mieten nicht leisten können. Gedacht ist ausdrücklich an kleine Unternehmen, Start Ups und innovative Dienstleister, doch sind auch umsatzstarke Filialisten und Konzerne nicht ausdrücklich ausgeschlossen. „Wenn man die nicht haben wollte, hätte man das so formulieren sollen – da sollte man jetzt nachbessern“, sagt Wohlthat. In diesem Punkt gebe es keinen Dissens mit der Landtags-SPD, und die strittige Einzelentscheidung zu Lindt könne jetzt der Anlass sein, dies konkret anzugehen.

„Mich stört schon, dass Lindt nicht sonderlich innovativ ist“, so Wohlthat. Andererseits sei nicht auszuschließen, dass die Filiale lange auf der Limbecker Straße bleibe und dann andere in der Nachbarschaft mitzögen. Unterm Strich sei die Ansiedlung jedenfalls unproblematisch. Dass die CDU die unterschiedlichen Meinungen in der SPD aufspießt und als Beleg für „Scheinheiligkeit“ wertet, will der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Essen-Mitte nicht weiter kommentieren. Fakt sei ohnehin: „Ich bin für die Bezirksvertretung in der Jury, nicht für die SPD.“ (F.S)

