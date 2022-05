Essener Seniorinnen sind „Shopping Stars“ auf dem Laufsteg

Essen. Wie in der Fernsehsendung „Shopping Queen“ dürfen Essener Seniorinnen ein neues Outfit zusammenstellen. Was sie danach auf dem Laufsteg erleben.

Sie posierten bereits für einen Foto-Kalender, standen als Schauspieler vor der Kamera und schreiten nun als Models über den Laufsteg: Dem Essener Seniorenstift-Betreiber Contilia gelingt es immer wieder, seine Bewohnerinnen und Bewohner für besondere Aktionen zu gewinnen. Dieses Mal durften zehn modebegeisterte Seniorinnen frei nach der Fernsehsendung „Shopping Queen“ ihr perfektes Outfit einkaufen und in einer Modenschau vorführen.

Im großen Umkleideraum der Dellwiger Friedenskirche geht es hoch her: Zehn ältere Damen werden umschwärmt von Freunden, Angehörigen und Pflegekräften, es wird viel gelacht, geredet und Sekt gegen das Lampenfieber getrunken. Noch bleibt etwas Zeit bis zum großen Auftritt, die meisten der „Shopping Stars“, so der Titel der Veranstaltung, warten noch darauf, geschminkt und frisiert zu werden. Hannelore Krusenbaum ist nur ein klein wenig aufgeregt. Die 90-Jährige ist quasi ein Profi, sie war bereits der Star im letzten Filmprojekt der Contilia: Als Julia durfte sie mit Romeo durch Verona wandeln.

Bei „Shopping Stars“ kleiden sich Essener Seniorinnen neu ein

Nun wird es der rote Teppich sein, über den die Seniorin als „Lady in Red“ gehen wird. Das Outfit passt perfekt zu der temperamentvollen Seniorin, die im St. Andreas Seniorenstift lebt: Roter Pulli, roter Glitzerschmuck, dazu eine Schlaghose im Animalprint, „nur einen Hut möchte ich nicht aufsetzen“, sagt sie entschieden und zeigt als Erklärung auf ihre volle Lockenpracht, in der eine rote Stoffblume als einzige Zierde steckt. 500 Euro hat sie dafür in einer Rüttenscheider Boutique „auf den Kopf gehauen“, und das habe riesengroßen Spaß gemacht.

Einen Tisch weiter sitzt Heidrun Hake: Rund um einen extravaganten Hut hat sie sich zusammen mit Tochter Iris Kämper und ihrer Betreuerin Simone Isfort ein elegantes Outfit in Flieder- und Brombeertönen ausgesucht. „Leider muss ich mit meinem Rollator über den Laufsteg“, sagt sie und seufzt: „So ist das, wenn man alt wird.“ Doch das Thema Alter soll bei den „Shopping Stars“ eigentlich keine Rolle spielen. Sich lebendig fühlen, Spaß haben, etwas Aufregendes erleben, im Mittelpunkt stehen und noch einmal „sichtbar“ sein – dafür steht diese besondere Veranstaltung der Contilia, die sich einreiht in die Aktionen der vergangenen Jahre, mit der der Betreiber von Altenheimen und Krankenhäusern viel Aufmerksamkeit erlangt hat.

„Denn das Leben hört ja nicht auf, nur weil man alt ist“, bringt es Hannelore Krusenbaum auf den Punkt. Klar war der Einkauf anstrengend für die betagten Damen aus zehn unterschiedlichen Senioreneinrichtungen, „doch beim Shoppen haben wir uns, anders als beim Original, alle Zeit der Welt genommen“, erklärt Katja Grün, die in der Contilia-Unternehmenskommunikation arbeitet. Als Projektleitung hat sie jede Einkaufstour mit der Kamera begleitet; der Film dazu wird vor jedem Lauf gezeigt. „Zwischendurch haben wir auch längere Pausen gemacht, uns einen Kaffee, eine Pizza oder Pommes Rot-Weiß auf die Hand gegönnt, ganz nach den Wünschen unserer Shopping Stars.“

Großer Auftritt auf dem Laufsteg

Getrud Gretenkort wagt bei der Modenschau der „Shopping Stars“ in Essen sogar einen Disco Fox vor laufender Kamera. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die sind nun allesamt fertig geschminkt und frisiert für die Show, die das Publikum in der Dellwiger Friedenskirche von Anfang an mitreißt: Da tänzeln plötzlich keine Altenheimbewohnerinnen über den Catwalk, sondern jung gebliebene modebewusste Frauen, die noch einmal alles geben: So wie Gertrud Gretenkort, die sogar am Ende ihres Modelaufs mit Katja Grün einen Disco Fox wagt. Und dafür tosenden Applaus einheimst. Oder Erika Gerth, die als mutige Badenixe mit Sonnenhut zu einem Italienschlager von Caterina Valente ausgelassen Bein zeigt. „Ein Tag am Meer“ lautete das Motto der sportbegeisterten 87-Jährigen, die zeitlebens geschwommen ist.

Natürlich gibt es auch eine dreiköpfige Jury. Die ist aber nur dafür da, lobende Worte zu finden: Allen voran der Essener Tanzlehrer Thomas Püttmann-Lentz, der sichtlich gerührt ist von der ungewöhnlichen Modenschau. Die kennt am Ende nicht eine, sondern zehn Gewinnerinnen: Für alle Damen gibt es die goldene Shoppingkrone nach einem Tag, den sie so schnell nicht vergessen werden.

